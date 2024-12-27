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Спортсменка декабря: Александра Степанова (фото)

В декабре фигуристка, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, выиграла золото чемпионата России.

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Александра Степанова — российская фигуристка, выступающая в танцах на льду. В паре с Иваном Букиным они дважды становились серебряными призерами чемпионатов Европы, трижды выигрывали бронзовые награды первенств Европы.

Также в активе дуэта четыре золота чемпионатов России. Последнюю золотую медаль Степанова и Букин завоевали на чемпионате России по фигурному катанию, который проходил с 19 по 22 декабря.

Они набрали 215,96 балла по сумме двух танцев и почти на семь баллов обошли занявших второе место Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина.

Степанова родилась в 1995 году в Санкт-Петербурге и начала заниматься фигурным катанием в четыре года. Уйдя из одиночного катания, спортсменка переехала в Москву, где стала заниматься танцами на льду. Выступает в паре с Букиным с 2007 года.