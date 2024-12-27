Спортсменка декабря: Александра Степанова (фото)

Степанова родилась в 1995 году в Санкт-Петербурге и начала заниматься фигурным катанием в четыре года. Уйдя из одиночного катания, спортсменка переехала в Москву, где стала заниматься танцами на льду. Выступает в паре с Букиным с 2007 года.