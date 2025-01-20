Ирина Слуцкая — о серьезном заболевании: Важно было выжить

«Я безумно счастлива, что пусть заболевание и не лечится, но, по крайней мере, оно в ремиссии, а я смогла дальше выступать. Повторюсь, речь о спорте тогда даже не шла, важно было выжить, не остаться инвалидом и не сидеть дома. Откуда появилась эта болячка, никто не знает и не узнает, потому что этимология заболевания неизвестна», — цитирует фигуристку «Советский спорт».