Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Баттон

На Олимпийских играх 1948 в швейцарском Санкт-Морице стал самым молодым олимпийским чемпионом в истории мужского одиночного катания (в возрасте 18 лет и 202 дней). Четыре года спустя в Осло он повторил достижение. С 1948-го по 1952 год Баттон пять раз становился чемпионом мира, а в 1948 году стал единственным американцем, победившим на чемпионате Европы. Дик Баттон впервые выполнил двойной аксель и тройной риттбергер.