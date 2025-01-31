Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Баттон

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, спортивный комментатор Дик Баттон скончался в возрасте 95 лет, сообщает пресс‑служба Федерации фигурного катания США (US Figure Skating). Отмечается, что американец умер естественной смертью.
«Фигурное катание скорбит о потере легендарного Дика Баттона. Новаторский стиль двукратного олимпийского чемпиона и отмеченные наградами телевизионные комментарии произвели революцию в фигурном катании. Его наследие будет жить вечно. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и близким», — говорится в тексте пресс‑релиза.
На Олимпийских играх 1948 в швейцарском Санкт-Морице стал самым молодым олимпийским чемпионом в истории мужского одиночного катания (в возрасте 18 лет и 202 дней). Четыре года спустя в Осло он повторил достижение. С 1948-го по 1952 год Баттон пять раз становился чемпионом мира, а в 1948 году стал единственным американцем, победившим на чемпионате Европы. Дик Баттон впервые выполнил двойной аксель и тройной риттбергер.
С 1962 года Баттон работал комментатором на телеканале ABC Sports. В 1981 году он получил премию «Эмми» как лучший телевизионный эксперт.
В мужском одиночном катании более одного раза побеждали на Олимпийских играх только швед Йиллис Графстрем (1920, 1924, 1928), Дик Баттон и Юдзуру Ханю (2014 и 2018).