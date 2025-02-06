Губерниев — о медалях Валиевой: по закону нужно вернуть

«Насколько знаю, многие дисквалифицированные спортсмены не возвращают медали. А уж как поступит Валиева — ее личное дело. В то же время, по закону медали надо вернуть. Тем более если соглашаешься с решением, а мы эту ситуацию в целом приняли.



Я не пресс-секретарь Камилы, не могу сказать, почему она не вернула награды. Возможно, спортсмены в таких ситуациях часто чувствуют, что не виноваты», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».