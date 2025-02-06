Губерниев — о медалях Валиевой: по закону нужно вернуть

«Насколько знаю, многие дисквалифицированные спортсмены не возвращают медали. А уж как поступит Валиева — ее личное дело. В то же время, по закону медали надо вернуть. Тем более если соглашаешься с решением, а мы эту ситуацию в целом приняли.
Я не пресс-секретарь Камилы, не могу сказать, почему она не вернула награды. Возможно, спортсмены в таких ситуациях часто чувствуют, что не виноваты», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».
Напомним, CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву в 2024 году из-за запрещенного вещества — триметазидина. Срок дисквалификации составляет четыре года и начинает действовать с декабря 2021 года, потому что именно тогда была сдана первая положительная проба.
В соответствие с правилами, Камила обязана вернуть награды, полученные ей в период с декабря 2021-го, поскольку она лишилась титулов звания чемпионки Европы — 2022 и чемпионки России — 2022, а также золотой медали на Олимпийских играх 2022 года в командном турнире. Она также должна вернуть призовые деньги.
Подтвержденной информации о том, возвращала ли Камила награды и деньги, нет, но ТАСС накануне сообщил, что медали Валиевой не были переданы другим спортсменкам.