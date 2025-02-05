ТАСС: Валиева пока не вернула медали, которых была лишена из-за дисквалификации

9 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. Спортсменка не сможет выступить на Олимпийских играх 2026 года из-за ограничений в правилах Международного союза конькобежцев.