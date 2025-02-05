ТАСС: Валиева пока не вернула медали, которых была лишена из-за дисквалификации

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева на данный момент не вернула ни одну из медалей, которых была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом ТАСС сообщил источник.
По решению CAS Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира. Дисквалификация Валиевой истечет 25 декабря 2025 года.
«На данный момент ни одна из медалей не была перераспределена и передана спортсменкам», — сказал собеседник агентства.
9 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. Спортсменка не сможет выступить на Олимпийских играх 2026 года из-за ограничений в правилах Международного союза конькобежцев.