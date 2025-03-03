Фигурист Наумов посвятил номер погибшим родителям: видео

Американский фигурист Максим Наумов выступил на вечере памяти, который был посвящен жертвам авиакатастрофы под Вашингтоном. Мероприятие прошло 2 марта в Вашингтоне. Наумов выступил под композицию Игоря Корнелюка «Город, которого нет» из сериала «Бандитский Петербург».