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Фигурист Наумов посвятил номер погибшим родителям: видео

В США прошел вечер памяти по фигуристам, погибшим во время рейса 5342 American Airlines. Самолет потерпел крушение 29 января недалеко от столицы США.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Американский фигурист Максим Наумов выступил на вечере памяти, который был посвящен жертвам авиакатастрофы под Вашингтоном. Мероприятие прошло 2 марта в Вашингтоне. Наумов выступил под композицию Игоря Корнелюка «Город, которого нет» из сериала «Бандитский Петербург».

Legacy on Ice — благотворительное мероприятие, где выступили все звезды американского фигурного катания, включая Илью Малинина и Нейтана Чена. Все деньги с билетов пойдут в различные организации, которые помогают семьям погибших в катастрофе.

Вечером 29 января произошло столкновение в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана под Вашингтоном: пассажирский самолет авиакомпании American Airlines и вертолет Black Hawk Сухопутных войск США. После столкновения оба летательных аппарата рухнули в реку Потомак.

Среди погибших оказались несколько воспитанников советской и российской школы фигурного катания: родители Максима Наумова — чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, призер чемпионата СССР Инна Волянская и бывший российский фигурист Александр Кирсанов.