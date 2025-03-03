Роднина заявила, что у нее нет конфликта с Татьяной Тарасовой

Ирина Роднина и Татьяна Анатольевна Тарасова ранее неоднократно критически отзывались друг о друге в прессе. После пресс-показа автобиографического фильма «Роднина» прославленная фигуристка, а ныне — депутат Госдумы, заявила, что не ссорилась со своим бывшим тренером. Специалист стала прототипом персонажа фильма по Наталья Анатольевна.
«Вы знаете, я с ней не ругалась. Вы были свидетелем? Вы все время бежите впереди паровоза. Если мы с ней не общаемся, то это не означает, что у нас был скандал. Я что, должна со всеми общаться? Почему вы меня наделяете тем, на что вы не имеете права», — сказала Роднина.
«В фильме более собирательный образ Тарасовой, чем по жизни. Наверное, больше у авторов фильма и у меня было желания показать тренера. Про Тарасову много сделано, с другими спортсменами, мы ее больше знаем. О первом тренере Станиславе Жуке не так много показано и сказано. О нем в основном хорошо и достойно говорят все его ученики, а не журналисты и не специалисты», — добавила трехкратная олимпийская чемпионка.
Сотрудничество Татьяны Тарасовой и пары Ирина Роднина/Александр Зайцев началось в 1974 году. На тот момент Роднина уже была олимпийской чемпионкой и встала в пару с новым партнером. С предыдущим тренером пары Станиславом Жуком у Родниной были непростые отношения, в какой-то момент начались недопонимания — и пара решила перейти к молодому наставнику.
Тарасова привела Зайцева и Роднину к золотым медалям Олимпийских игр в Иннсбруке и Лейк-Плэсиде, после чего спортсмены завершили свою карьеру. Известно, что Роднина и Тарасова не разговаривают друг с другом более 30 лет.
Премьера фильма «Роднина» в кинотеатрах России состоится 6 марта.