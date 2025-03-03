Роднина заявила, что у нее нет конфликта с Татьяной Тарасовой

«Вы знаете, я с ней не ругалась. Вы были свидетелем? Вы все время бежите впереди паровоза. Если мы с ней не общаемся, то это не означает, что у нас был скандал. Я что, должна со всеми общаться? Почему вы меня наделяете тем, на что вы не имеете права», — сказала Роднина.