Рудковская назвала омерзительным поведение экс-тренера Жилиной

Яна Рудковская сообщила, что уже ловила Сергея Розанова на лжи, поэтому в этот раз отказывается ему верить.
«Поступки Сергея — омерзительные. Он мне вчера звонил и клялся, что этого не делал, но так как он один раз уже нам с Евгением солгал в очень важном для нас вопросе и спустя время мы узнали про эту ложь из достоверных источников, я могу сказать, что я Сергею не верю. Людмила Николаевна (мать фигуристки — прим. SportMаil) открыта, если есть такие же случаи у кого-то из родителей, она готова подать коллективное заявление в полицию», — написала Рудковская в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее Вероника Жилина сообщила о домогательствах со стороны Сергея Розанова. Это произошло в 2021 году на сборах в Кисловодске. Тренер приходил в номер к фигуристке, пока она жила одна, и настаивал на том, чтоб сделать ей массаж. Также тренировал ее в номере с банкой пива в руках.
Мать фигуристки Людмила Алферова готова подать коллективное заявление в полицию, если найдутся другие спортсмены, по отношению к которым Розанов также совершал противоправные действия.