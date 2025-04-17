Рудковская назвала омерзительным поведение экс-тренера Жилиной

«Поступки Сергея — омерзительные. Он мне вчера звонил и клялся, что этого не делал, но так как он один раз уже нам с Евгением солгал в очень важном для нас вопросе и спустя время мы узнали про эту ложь из достоверных источников, я могу сказать, что я Сергею не верю. Людмила Николаевна (мать фигуристки — прим. SportMаil) открыта, если есть такие же случаи у кого-то из родителей, она готова подать коллективное заявление в полицию», — написала Рудковская в своем телеграм-канале.