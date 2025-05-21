Губерниев: школы Загитовой нужно построить в каждом регионе

«Это прекрасно, что есть деньги на Алину Загитову. Резонанс действительно получился большим. Я хочу сказать, что такие школы Загитовой нужно построить в каждом регионе Российской Федерации. Если в каждом селе, в каждом населенном пункте страны будет школа Алины Загитовой, это сделает нашу жизнь значительно лучше. Это то, что нам сейчас необходимо. Вообще, должна быть библиотека имени Алины Загитовой, школа техники речи Алины Загитовой, интеллектуальная школа, а также в обязательном порядке музей истории ее имени. Я большой поклонник Алины. Как же здорово, что это все происходит! Больше школ Алины Загитовой — хороших и разных», — сказал Губерниев.