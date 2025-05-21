Губерниев: школы Загитовой нужно построить в каждом регионе

Накануне министр спорта Татарстан Владимир Леонов рассказал, что обновленный проект школы Загитовой полностью согласован на всех уровнях. Ранее сообщалось, что власти Татарстана не согласовали проект из-за его дороговизны. Стоимость строительства центра по первоначальному проекту превышала миллиард рублей.
«Это прекрасно, что есть деньги на Алину Загитову. Резонанс действительно получился большим. Я хочу сказать, что такие школы Загитовой нужно построить в каждом регионе Российской Федерации. Если в каждом селе, в каждом населенном пункте страны будет школа Алины Загитовой, это сделает нашу жизнь значительно лучше. Это то, что нам сейчас необходимо. Вообще, должна быть библиотека имени Алины Загитовой, школа техники речи Алины Загитовой, интеллектуальная школа, а также в обязательном порядке музей истории ее имени. Я большой поклонник Алины. Как же здорово, что это все происходит! Больше школ Алины Загитовой — хороших и разных», — сказал Губерниев.
Ожидается, что Центр фигурного катания имени Алины Загитовой будет открыт в следующем году.
Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.