Загитова ответила на оценку Рудковской шоу «Ассоль»

Ранее Рудковская посетила ледовое шоу Загитовой «Ассоль» в Санкт-Петербурге. И написала отзыв в своем телеграм-канале.
«Что сказать — если Алина такое шоу делает в 23 года, то боюсь представить, что она сделает в 50, как я. Расти есть куда, но она не то что наступает на пятки, она уже на спину заскочила. И заставляет нас не расслабляться. Браво режиссеру, команде, и браво Алине Загитовой! Снимаю шляпу!».
Загитова также ответила Рудковской в телегра-канале.
«Яна Александровна, благодарю вас за приезд и такие теплые слова! Будем и дальше стараться, уже под пристальным взглядом Голубя Мира», — написала фигуристка.
Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.