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Загитова ответила на оценку Рудковской шоу «Ассоль»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала оценку своего ледового шоу «Ассоль» от продюсера Яны Рудковской.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Донат Сорокин/ТАСС

Ранее Рудковская посетила ледовое шоу Загитовой «Ассоль» в Санкт-Петербурге. И написала отзыв в своем телеграм-канале.

«Что сказать — если Алина такое шоу делает в 23 года, то боюсь представить, что она сделает в 50, как я. Расти есть куда, но она не то что наступает на пятки, она уже на спину заскочила. И заставляет нас не расслабляться. Браво режиссеру, команде, и браво Алине Загитовой! Снимаю шляпу!».

Загитова также ответила Рудковской в телегра-канале.

«Яна Александровна, благодарю вас за приезд и такие теплые слова! Будем и дальше стараться, уже под пристальным взглядом Голубя Мира», — написала фигуристка.

Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.


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