Загитова ответила на оценку Рудковской шоу «Ассоль»

«Что сказать — если Алина такое шоу делает в 23 года, то боюсь представить, что она сделает в 50, как я. Расти есть куда, но она не то что наступает на пятки, она уже на спину заскочила. И заставляет нас не расслабляться. Браво режиссеру, команде, и браво Алине Загитовой! Снимаю шляпу!».