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Она стала легендой в 18 — и исчезла: где сейчас Аделина Сотникова

Аделина Сотникова даже через 11 лет после Олимпиады она остается публичным человеком — уже в других амплуа. Рассказываем, где она сейчас и чем занимается вне ледовой арены.

Евгения Штегеран
Автор Спорт Mail
Аделина Сотникова с сыном Адрианом
Знакомимся с тем, как сложилась жизнь Аделины Сотниковой после окончания спортивной карьеры.Источник: Соцсети

Золотая медаль, спортивная школа, бьюти-бизнес, семья — Аделина живет насыщенную жизнь. Победы в фигурном катании открыли ей множество дорог, и она не остановилась на одной. Сотникова сейчас — успешная бизнес-вумен, яркая медиа-персона и молодая мать. Собрали для вас самые интересные моменты из ее личной и профессиональной жизни.

Когда закончила соревновательную карьеру — и ушла из спорта

Аделина Сотникова на олимпиаде с золотой медалью
Аделина Сотникова.Источник: Соцсети

Аделина ворвалась в мир спорта еще ребенком, в 18 стала олимпийской чемпионкой, а в 23 года уже завершила карьеру. Причиной тому стала серьезная травма позвоночника в 2017-м году. Сотникова смогла восстановиться и даже снова выйти на лед — но вернуться к прежнему уровню не удалось.

Аделина еще несколько лет выступала в парном катании и принимала участие в различных ледовых шоу. Однако, в марте 2020-го все же приняла непростое решение уйти из большого спорта, ей тогда было всего 23 года. «Мне тяжело это говорить, но с профессиональным спортом точно все», — заявила она в эфире программы «Судьба человека».

Сотникова неоднократно говорила, что ей тяжело привыкать к жизни без спорта. «Смотрю соревнования и щемит сердце — хочется быть там, но здоровье не позволяет», — делилась она. Но шло время, Аделина открыла в себе другие таланты и одновременно осталась близка к фигурному катанию — жизнь наладилась.

Чем занималась потом: бизнес и личные проекты

Аделина Сотникова реализует личный проект по обучению юных фигуристов
Аделина Сотникова.Источник: Соцсети

После ухода из большого спорта Аделина с головой ушла в шоу-бизнес. Она принимала участие в таких шоу, как «Танцы со звездами» и «Ледниковый период», снималась в клипах и играла в ледовых спектаклях. А еще экс-фигуристка выпустила автобиографию — «Сердце льда: для влюбленных в фигурное катание».

Помимо личного бренда, Сотникова нашла время и для бизнеса. Сначала она открыла салон красоты и запустила свою бьюти-франшизу, а после задумалась и о тренерской деятельности. В 2020-м году открылась школа фигурного катания «Sotka School», где олимпийская чемпионка проводит мастер-классы и дает уроки.

Школа для Аделины — очень значимый проект и бесконечный источник мотивации. «У меня новое дело, это большое вдохновение и большая ответственность», — поделилась она.

Одежда, красота и личный стиль

Аделина Сотникова в красивом красном образе
Аделина Сотникова.Источник: Соцсети

Аделина не только деловая, но и очень стильная женщина. От природы она очень красива — правильные черты лица и точеная фигура. Экс-фигуристка знает это и делает ставку на женственность.

Она то и дело появляется в интересных нарядах: яркие цвета, необычные фасоны, смелые решения. Под фото в ее соцсетях сотни лайков и восторженные комментарии: «Ты королева красоты», «Аделина, это просто огонь», «Неземная красота» и т. д.

В юности Сотникова много экспериментировала и была больше пацанкой. А сейчас заявляет, что переросла этот период. Она воспитала в себе вкус и доверяет ему, а также не стесняется обращаться к стилистам. «На льду я не думала о том, как быть девушкой — теперь учусь», — смеется она.

Личная жизнь и взгляд на будущее

Аделина Сотникова с сыном Адрианом
Аделина Сотникова.Источник: Соцсети

Аделина никогда не выставляла личную жизнь напоказ. О ее романах ходило много слухов, но ни один из них не подтвердился. А в 2022 году она просто поставила всех перед фактом, что счастлива в отношениях и недавно стала мамой.

Сейчас Сотникова в гражданском браке с теннисистом Дмитрием Попко, вместе они воспитывают сына Адриана. Знаменитая мама большую часть времени проводит с мужем и сыном, но и об амбициях не забывает.

Когда ее спрашивают о будущем, экс-фигуристка заявляет, что хочет успевать везде. «Может, стану актрисой, а может и запою», — говорит она. Аделина признается, что главное для нее — оставаться на волне: «Я хочу, чтобы мое имя звучало, хочу всегда оставаться в зените славы».

Фигурное катание — это еще не все. Аделина доказала: можно покорить весь мир, а после уйти из спорта и начать заново. Сотникова была и остается живым вдохновением для юных спортсменов и всех амбициозных людей. Ее путь показывает — путей к самореализации много, главное — верить в себя и не сдаваться..