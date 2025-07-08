Она стала легендой в 18 — и исчезла: где сейчас Аделина Сотникова

Золотая медаль, спортивная школа, бьюти-бизнес, семья — Аделина живет насыщенную жизнь. Победы в фигурном катании открыли ей множество дорог, и она не остановилась на одной. Сотникова сейчас — успешная бизнес-вумен, яркая медиа-персона и молодая мать. Собрали для вас самые интересные моменты из ее личной и профессиональной жизни.
Когда закончила соревновательную карьеру — и ушла из спорта
Аделина ворвалась в мир спорта еще ребенком, в 18 стала олимпийской чемпионкой, а в 23 года уже завершила карьеру. Причиной тому стала серьезная травма позвоночника в 2017-м году. Сотникова смогла восстановиться и даже снова выйти на лед — но вернуться к прежнему уровню не удалось.
Аделина еще несколько лет выступала в парном катании и принимала участие в различных ледовых шоу. Однако, в марте 2020-го все же приняла непростое решение уйти из большого спорта, ей тогда было всего 23 года. «Мне тяжело это говорить, но с профессиональным спортом точно все», — заявила она в эфире программы «Судьба человека».
Сотникова неоднократно говорила, что ей тяжело привыкать к жизни без спорта. «Смотрю соревнования и щемит сердце — хочется быть там, но здоровье не позволяет», — делилась она. Но шло время, Аделина открыла в себе другие таланты и одновременно осталась близка к фигурному катанию — жизнь наладилась.
Чем занималась потом: бизнес и личные проекты
После ухода из большого спорта Аделина с головой ушла в шоу-бизнес. Она принимала участие в таких шоу, как «Танцы со звездами» и «Ледниковый период», снималась в клипах и играла в ледовых спектаклях. А еще экс-фигуристка выпустила автобиографию — «Сердце льда: для влюбленных в фигурное катание».
Помимо личного бренда, Сотникова нашла время и для бизнеса. Сначала она открыла салон красоты и запустила свою бьюти-франшизу, а после задумалась и о тренерской деятельности. В 2020-м году открылась школа фигурного катания «Sotka School», где олимпийская чемпионка проводит мастер-классы и дает уроки.
Школа для Аделины — очень значимый проект и бесконечный источник мотивации. «У меня новое дело, это большое вдохновение и большая ответственность», — поделилась она.
Одежда, красота и личный стиль
Аделина не только деловая, но и очень стильная женщина. От природы она очень красива — правильные черты лица и точеная фигура. Экс-фигуристка знает это и делает ставку на женственность.
Она то и дело появляется в интересных нарядах: яркие цвета, необычные фасоны, смелые решения. Под фото в ее соцсетях сотни лайков и восторженные комментарии: «Ты королева красоты», «Аделина, это просто огонь», «Неземная красота»
В юности Сотникова много экспериментировала и была больше пацанкой. А сейчас заявляет, что переросла этот период. Она воспитала в себе вкус и доверяет ему, а также не стесняется обращаться к стилистам. «На льду я не думала о том, как быть девушкой — теперь учусь», — смеется она.
Личная жизнь и взгляд на будущее
Аделина никогда не выставляла личную жизнь напоказ. О ее романах ходило много слухов, но ни один из них не подтвердился. А в 2022 году она просто поставила всех перед фактом, что счастлива в отношениях и недавно стала мамой.
Сейчас Сотникова в гражданском браке с теннисистом Дмитрием Попко, вместе они воспитывают сына Адриана. Знаменитая мама большую часть времени проводит с мужем и сыном, но и об амбициях не забывает.
Когда ее спрашивают о будущем, экс-фигуристка заявляет, что хочет успевать везде. «Может, стану актрисой, а может и запою», — говорит она. Аделина признается, что главное для нее — оставаться на волне: «Я хочу, чтобы мое имя звучало, хочу всегда оставаться в зените славы».
Фигурное катание — это еще не все. Аделина доказала: можно покорить весь мир, а после уйти из спорта и начать заново. Сотникова была и остается живым вдохновением для юных спортсменов и всех амбициозных людей. Ее путь показывает — путей к самореализации много, главное — верить в себя и не сдаваться..