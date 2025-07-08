Она стала легендой в 18 — и исчезла: где сейчас Аделина Сотникова

В юности Сотникова много экспериментировала и была больше пацанкой. А сейчас заявляет, что переросла этот период. Она воспитала в себе вкус и доверяет ему, а также не стесняется обращаться к стилистам. «На льду я не думала о том, как быть девушкой — теперь учусь», — смеется она.