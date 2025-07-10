Скандальная легенда: как сейчас живет Роднина и что говорит о нас

Когда-то Ирина Роднина стала легендой фигурного катания, а сейчас она входит в список самых влиятельных женщин страны. В свои 75 лет она по-прежнему остается на слуху и работает депутатом. Ее резкие высказывания часто становятся заголовками в СМИ и горячо обсуждаются в сети. Рассказываем, как живет сейчас Ирина Константиновна и что она думает о спорте нового поколения.
Как завершилась карьера и что было после
Ирина Роднина навсегда вошла в историю фигурного катания: в копилке спортсменки три олимпийских золота и десятки наград на чемпионатах Европы и мира. Она обладала феноменальной скоростью, одной из первых на планете начала выполнять сложные комбинации и двойные аксели, а ее имя внесено в Книгу Рекордов Гиннеса: ведь в своей карьере Роднина не проиграла ни одного турнира… Спортсменка завершила карьеру на пике славы — после своей третьей победы на Играх, ей тогда был 31 год.
Приняв это решение, Ирина стала тренером. Она готовила спортсменов, в том числе и в США, куда уехала вместе со своим вторым мужем. Так, под ее руководством пара из Чехии смогла победить на чемпионате мира. А Ирине Константиновне за заслуги было присвоено почетное гражданство этой страны.
На родину Роднина вернулась лишь 12 лет спустя, после развода с Леонидом Миньковским — она приняла предложение стать президентом Федерации фигурного катания Московской области, а позже начала свой путь в политике.
Чем она занимается сейчас
Сейчас Ирине Константиновне 75 лет и уже много лет она остается депутатом Государственной Думы. И если спортивные достижения Родниной вызывают только восторг, то с политической деятельностью все не так однозначно.
Ирина известна своими спорными заявлениями и поддержкой резонансных инициатив. Так, в 2012 году она проголосовала за принятие «закона Димы Яковлева», который запретил гражданам США усыновлять сирот из России. Тогда оппозиция выходила на митинги с портретами политиков, связанных с инициативой. Великая фигуристка в своих соцсетях резкой отозвалась о женщине, которая несла транспарант с ее изображением. Она отметила — расстроена разве лишь потому, что ее фотографию несла не яркая личность, а «тетка из очереди».
Бурю обсуждение вызывали и другие ее комментарии. Например, насчет возвращения на спортивные стадионы пива: «Но раз народ по‑другому не может воспринимать спорт, что поделаешь? Знаете, собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения», — заметила Роднина.
Отношения с коллегами и семьей
Спортсменка дважды была замужем: у нее двое детей, и также растут внуки. Много обсуждений вызывает тот факт, что дочь фигуристки живет в Америке. Но смутить Ирину Константиновну не так просто. Она не раз объясняла: у ребенка есть не только мать, но и отец, а после развода Миньковский запретил Алене въезжать в Россию до 18 лет — неудивительно, что девушка получила образование и построила семью в США, где выросла.
Кстати, крестной девушки стала близкая подруга Родниной, Оксана Пушкина. Две звезды познакомились на съемках программы «Женский взгляд»: «За 20 лет нас пытались развести и поссорить, мы и сами удалялись, но настоящая дружба, проверенная годами, делами, отношениями, становится только сильнее», — писала чемпионка в своих соцсетях.
С бывшими коллегами ее отношения складывается по-разному: с одними — теплая дружба, с другими — бесконечные пикировки. Так, долгое время длится конфликт Родиной с ее бывшим тренером, Татьяной Тарасовой. Причиной называют то, что Ирина, став тренером, якобы переманила хореографа из команды Тарасовой.
Как она воспринимает современный спорт
Роднина часто комментирует происходящее в мире спорта, при этом не пытаясь сгладить острые углы. Так, после провала российских фигуристов-одиночников на чемпионате мира в 2019 году, Ирина Константиновна связала случившееся с системными ошибками и… Евгением Плющенко.
«Мы его долго поднимали, осаживая других ребят, которые к этому психологически не были готовы: “Отобрался? Подождешь — у нас есть Плющенко”», — отметила Роднина. Много обсуждений вызвало и то, что Гран-при по фигурному катанию в Казани фигуристка называла «первенством ЖЭКа». Между тем, говоря о резонансных заявления, нельзя забывать, что депутатская работа Родниной связана с развитием школьного спорта, открытием новых объектов: площадок и комплексов, в том числе в регионах.
ирину Роднину не перестают обсуждать уже много десятилетий, ее спортивный талант и сегодня вызывает восхищение, а прямолинейность и резкость помогли Родниной нажить немало врагов. Но факт остается фактом: остаться равнодушным к ней очень сложно.