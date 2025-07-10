Скандальная легенда: как сейчас живет Роднина и что говорит о нас

Ирина Роднина навсегда вошла в историю фигурного катания: в копилке спортсменки три олимпийских золота и десятки наград на чемпионатах Европы и мира. Она обладала феноменальной скоростью, одной из первых на планете начала выполнять сложные комбинации и двойные аксели, а ее имя внесено в Книгу Рекордов Гиннеса: ведь в своей карьере Роднина не проиграла ни одного турнира… Спортсменка завершила карьеру на пике славы — после своей третьей победы на Играх, ей тогда был 31 год.