Не для шоу: как жены Хабиба, Медведева и Акинфеева живут вне камер и хайпа

Тихий брак за пределами медийной сферы — нередкая история в большом спорте. Звезды спорта постоянно на виду, но многие из них предпочитают оставлять семейную жизнь за пределами публичности. Одни просто избегают лишнего внимания, другие и вовсе скрывают своих жен по различным соображениям. Узнали чуть больше об этой тенденции среди спортсменов — и спешим поделиться с вами.
Даниил Медведев и Дарья Чернышкова — тихая поддержка с трибун
Даниил Медведев и Дарья Чернышкова познакомились благодаря теннису, но на этом их карьерные пути разошлись. Девушка рано забросила спорт и погрузилась в учебу, а Даниил отправился покорять мировые корты.
Они никогда особенно не афишировали отношения. Да, в браке, да, воспитывают детей — и на этом все. Даша часто посещает матчи супруга и искренне болеет за него, но никогда не общается с прессой. Любой публичности в интернете девушка тоже избегает: она не ведет блогов, а ее аккаунты в соцсетях закрыты.
Медведев признается, что его семья — это тихая гавань, и он счастлив этому факту. Дарья тесно знакома с миром спорта: она лояльна к работе мужа, понимает его с полуслова и незаметно поддерживает. «Знаете, мы ведь работаем друг на друга. Я играю, а Даша помогает мне делать это очень хорошо», — делится с журналистами Даниил их семейным секретом.
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина — исключение, когда оба из спорта
Алексей и Татьяна — прославленные фигуристы, однако публичность не их история. Будущие супруги познакомились еще подростками, но даже подружились не сразу, не говоря уже об отношениях. Прошло немало лет, прежде чем они наконец оказались в ЗАГСе.
Казалось бы, сложно не привлекать внимания, будучи постоянно на виду. Но фигуристы четко разграничивают работу и личное. Нет, они не скрывают своего семейного статуса, но и не выставляют его напоказ: не ходят по шоу, не живут соцсетями и не выносят сор из избы.
Кроме того, Татьяна и сама по себе непубличный человек: она редко появляется в новостях и не ведет активной светской жизни. Вне спорта она сосредоточена исключительно на доме и заботах о семье. «Она совершенно гениальная женщина с глубоким пониманием жизни», — говорит Алексей о своей жене. По его словам, она его серьезность, опора и повод для гордости — и это еще один повод любить ее только сильнее.
Хабиб Нурмагомедов и Патимат — жена вне камеры, вне интервью
Частная жизнь Хабиба Нурмагомедова скрыта за семью печатями. Это его принципиальный выбор — не выставлять личное напоказ. Все, что известно — российский экс-боец женат и женат по любви.
Избранница Хабиба — его землячка, девушка по имени Патимат. Они поженились в 2013 году и воспитывают троих детей. Но даже после свадьбы и нескольких лет брака Нурмагомедов не представил Патимат общественности.
Супруга никогда не сопровождала спортсмена на соревнованиях и поддерживала его исключительно на расстоянии. «Я считаю, что моя семья должна быть подальше от этого», — однажды пояснил боец отсутствие жены рядом с собой. И даже после завершения карьеры Хабиб фигурирует в новостях только в одиночку и только в связи с профессиональной деятельностью.
Карен Хачанов и Вероника Шкляева — любовь со школы
Теннисист Карен и Вероника вместе с 14-ти лет, однако молодые люди предпочитают вести закрытый образ жизни. Даже о том, что Карен женат, поклонники узнали только через два года после свадьбы.
Вероника и сейчас предпочитает оставаться в тени. Она не ведет социальных сетей и не появляется на светских мероприятиях. Девушка предпочитает посвящать себя семье, а еще очень любит читать и готовить.
По словам Карена, Ника очень домашний человек, и он просто счастлив, что у него есть куда возвращаться после утомительных соревнований и общения с публикой. А еще спортсмен называет возлюбленную секретом своего успеха. «Ее любовь сделала меня сильнее. Она не позволяет мне унывать, а своими победами я обязан ее поддержке и советам», — говорит теннисист.
Игорь Акинфеев и Катерина Герун — тихое семейное счастье
Игоря и Катерину свел счастливый случай. «Мы просто нашли друг друга», — делился легендарный футболист в интервью. Отношения они не афишировали, просто начали жить вместе, а в 2014-м году поженились.
Катерина Герун — модель и актриса в прошлом, а сейчас — любящая жена и мать. Она избегает публичной жизни и лишнего внимания, у нее закрытый профиль в соцсетях. «Я не понимаю, зачем нам выставлять отношения с Игорем на публику», — удивляется она.
Сам же Игорь очень серьезно относится к семейной жизни, и не смешивает личное с рабочими моментами. Он считает, что люди должны понимать — за пределами поля у него есть своя жизнь, которая никого не касается. О Катерине футболист говорит просто: «Эта женщина мой оберег, она всегда рядом. Мне не нужно рекламировать ее, чтобы быть счастливым».
Для многих спортсменов тихое счастье в семейном кругу дороже громких заголовков в сети. Они считают, что внимания к ним и спорту достаточно, а личное должно оставаться личным. А истории Медведева, Хачанова, Акинфеева и других доказывают — найти баланс вполне реально. И вовсе необязательно каждый аспект своей жизни превращать в инфоповод.