Не для шоу: как жены Хабиба, Медведева и Акинфеева живут вне камер и хайпа

Кроме того, Татьяна и сама по себе непубличный человек: она редко появляется в новостях и не ведет активной светской жизни. Вне спорта она сосредоточена исключительно на доме и заботах о семье. «Она совершенно гениальная женщина с глубоким пониманием жизни», — говорит Алексей о своей жене. По его словам, она его серьезность, опора и повод для гордости — и это еще один повод любить ее только сильнее.