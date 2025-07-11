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Загитова — об идеальном мужчине: Короче, никто мне не подходит

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на острые вопросы о своем возможном возлюбленном.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Каждый вопрос начинался с фразы: «Он 10/10, но…» Далее Загитова должна была оценить данное качество мужчины по 10-балльной шкале.

«…но не занимается спортом». — «Шесть. Но я все равно сделаю так, чтобы он занимался спортом».

«…но не умеет кататься на коньках». — «Девяточка».

«…но не любит собак». — «Ноль. Как можно не любить таких пушистиков?!».

«…но не любит путешествовать». — «Даже по России? Домосед… Пятерочка. Могу сама летать. Главное, чтобы меня отпускали. А если меня не будут отпускать, тогда он ноль без палочки».

«…но часто ходит на тусовки». — «Прямо часто? Прямо в клубы? Ну, ноль тоже. Короче, никто мне не подходит (смеется). Сейчас все такие — “мы к ней точно нет, без шансов”.

«…но у него много подруг». — «Если ты выбираешь человека, то нужно доверять. Пять с четвертинкой».

«…но не умеет тебя фотографировать». — «Минус два (смеется). Ладно, это не такое важное качество. Пусть будет семерочка. Научим».

Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.

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