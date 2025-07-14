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Этери Тутберидзе рассказала, когда завершит тренерскую карьеру

Заслуженный тренер по фигурному катанию объяснила, в какой момент «уйдет на пенсию».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что станет основным критерием завершения ее тренерской карьеры.

— Нет такого, что вы потеряли интерес после истории с Олимпийскими играми, без доступа к международным соревнованиям?

— Поднявшись до высшего уровня, ты понимаешь, что обязан быть там. Теперь от тебя ждут только побед. Неважно, на каких стартах, — если этот спортсмен с нами, значит, он должен бороться за медаль. Нельзя понижать планку.

— А нет ощущения, что это никогда не закончится?

— Это никогда не закончится. Только когда я пойму, что ничего полезного не приношу, и скажу: «Все, стоп, я пошла на пенсию». Но я пока об этом думать не хочу, — сказала Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».

Напомним, под руководством Этери Георгиевны Олимпиаду-2018 выиграла Алина Загитова, серебряным призером стала Евгения Медведева. На Олимпиаде в 2022 году чемпионкой стала Анна Щербакова, занимавшаяся в группе Тутберидзе, серебряная медаль у ее же воспитанницы Александры Трусовой.

На данный момент главной претенденткой на участие в Олимпиаде-2026 среди фигуристок в одиночном катании является Аделия Петросян, которая также занимается у Тутберидзе. Петросян допущена до отборочного этапа предстоящих Игр по критериям ISU.

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