Этери Тутберидзе рассказала, когда завершит тренерскую карьеру

— Это никогда не закончится. Только когда я пойму, что ничего полезного не приношу, и скажу: «Все, стоп, я пошла на пенсию». Но я пока об этом думать не хочу, — сказала Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».