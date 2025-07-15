Воспитаннице Плющенко запретили выступать за Азербайджан

«Я думаю, что у Вероники Жилиной есть варианты продолжения своего развития в России. Ее же никто из страны не прогонял, это она приняла такое решение и хочет выступать за другую страну. Но это ведь все делает ISU, они закрывают для воспитанниц российского фигурного катания любую возможность выступать за другую страну. Они просто закрывают нас, Россию. И ведь мы уже четыре года не выступаем нигде, это решение — сугубо влияние политики. И сейчас они нам опять показали, что все зависит не от нас, а от них. Это полное безобразие», — цитирует Тарасову РИА Новости.