Российскую фигуристку дисквалифицировали на 4 года за мельдоний

По информации РИА Новости, срок дисквалификации Понтелеенко был увеличен с двух до четырех лет после апелляции РУСАДА. По мнению агентства, у дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) не было оснований для сокращения срока дисквалификации фигуристки. В итоге апелляция РУСАДА была удовлетворена.