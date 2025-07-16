Российскую фигуристку дисквалифицировали на 4 года за мельдоний

Проба с мельдонием была взята в конце сезона-2023/24. О том, что в ней было найдено запрещенное вещество, стало известно в ноябре 2024 года.
Дисквалификация Понтелеенко завершится 18 апреля 2028 года. Все результаты 16-летней фигуристки, начиная с 3 апреля 2024 года, будут аннулированы.
По информации РИА Новости, срок дисквалификации Понтелеенко был увеличен с двух до четырех лет после апелляции РУСАДА. По мнению агентства, у дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) не было оснований для сокращения срока дисквалификации фигуристки. В итоге апелляция РУСАДА была удовлетворена.
Надежда Понтелеенко тренировалась в Санкт-Петербурге в группе Олега Татаурова. В 2024 году она стала бронзовым призером юниорского чемпионата России. Прошлый сезон Понтелеенко пропустила из-за проблем с сердцем, связанных с врожденным заболеванием.