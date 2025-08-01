Объявлена стоимость строительства школы Алины Загитовой в Казани

Заказчиком проекта выступает ГБУ «Главстрой РТ», финансироваться строительство будет из бюджета Татарстана. Плановое окончание работ намечено на 1 декабря 2026 года. Школа Загитовой будет расположена на улице Портовая в Казани. Алина сообщала, что будет заниматься управлением школой и принимать стратегические решения.
Судя по тендеру, объект будет разделен на две зоны — спортивную и тренировочные. Там расположатся ледовая арена, а также трибуна для зрителей. Предусмотрены тренажерные залы, зал для акробатики и хореографии. Для тренирующихся будут обустроены раздевалки.
Кроме того, в центре расположат зону проката коньков для массовых катаний, с помещением выдачи прокатных коньков и спортивного инвентаря, сушки и заточки прокатных коньков. Там же расположится кафетерий на 25 посадочных мест. У ледовой арены также будут две раздевалки с местами для переодевания и душевыми.
Ранее сообщалось, что проект Центра фигурного катания в Казани получил одобрение от властей республики, однако министр спорта Татарстана Владимир Леонов критически отнесся к идее называть школу именем Загитовой в силу ее юного возраста.
Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.