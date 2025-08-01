Объявлена стоимость строительства школы Алины Загитовой в Казани

Кроме того, в центре расположат зону проката коньков для массовых катаний, с помещением выдачи прокатных коньков и спортивного инвентаря, сушки и заточки прокатных коньков. Там же расположится кафетерий на 25 посадочных мест. У ледовой арены также будут две раздевалки с местами для переодевания и душевыми.