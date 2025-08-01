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Объявлена стоимость строительства школы Алины Загитовой в Казани

Строительство здания центра фигурного катания Алины Загитовой в Казани обойдется в 1,29 млрд рублей. Тендер появился на сайте госзакупок, сообщает «Бизнес Online».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Донат Сорокин/ТАСС

Заказчиком проекта выступает ГБУ «Главстрой РТ», финансироваться строительство будет из бюджета Татарстана. Плановое окончание работ намечено на 1 декабря 2026 года. Школа Загитовой будет расположена на улице Портовая в Казани. Алина сообщала, что будет заниматься управлением школой и принимать стратегические решения.

Судя по тендеру, объект будет разделен на две зоны — спортивную и тренировочные. Там расположатся ледовая арена, а также трибуна для зрителей. Предусмотрены тренажерные залы, зал для акробатики и хореографии. Для тренирующихся будут обустроены раздевалки.

Кроме того, в центре расположат зону проката коньков для массовых катаний, с помещением выдачи прокатных коньков и спортивного инвентаря, сушки и заточки прокатных коньков. Там же расположится кафетерий на 25 посадочных мест. У ледовой арены также будут две раздевалки с местами для переодевания и душевыми.

Ранее сообщалось, что проект Центра фигурного катания в Казани получил одобрение от властей республики, однако министр спорта Татарстана Владимир Леонов критически отнесся к идее называть школу именем Загитовой в силу ее юного возраста.

Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.

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