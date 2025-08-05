5 богатейших тренеров мира: у них есть яхты, особняки и коллекции Феррари

Ирина Винер, недавно покинувшая пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике, уже много лет живет в роскоши. Более 30 лет она была в браке с бизнесменом Алишером Усмановым, который входит в рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes. За годы брака чета обзавелась недвижимостью — особняки, дворцы, виллы и замки в России и за границей, а еще яхта и один из самых дорогих самолетов в мире. В 2022 году супруги развелись, но как поделили имущество — не разглашается.