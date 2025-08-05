5 богатейших тренеров мира: у них есть яхты, особняки и коллекции Феррари

Они не светятся на обложках глянца, но их дома стоят как дворцы, гардеробы — как бутики, а в гараже стоят Феррари. Несмотря на то, что тренерская зарплата может уступать гонорарам и призовым подопечных, эти наставники живут как голливудские звезды. Рассказываем о 5 тренерах и их роскошной жизни.
Этери Тутберидзе — отдых в Майями и элитная квартира в Москве
Этери Тутберидзе — одна из наиболее успешных российских тренеров по фигурному катанию. Именно ее спортсмены занимают призовые места на международных соревнованиях и завоевывают олимпийские медали. За успехи своих подопечных Тутберидзе получает неплохие гонорары.
Например, в 2022 году сообщалось, что она получает 4 млн рублей за золотую медаль своих воспитанников на Олимпийских играх, 2,5 млн — за серебряную, а за бронзовую — 1,7 млн. А еще дополнительные бонусы от государства в виде нескольких миллионов рублей и автомобиля BMW X5.
Тутберидзе — довольно закрытая персона, она редко дает большие интервью и предпочитает не показывать свою жизнь. Но по кадрам, которые появляются в соцсетях и СМИ видно: она — роскошная женщина, которая любит люксовые бренды.
Один из самых любимых — Louis Vuitton. Чаще всего на соревнованиях Тутберидзе появляется в платках и палантинах этого бренда. К слову, один платок стоит от 60 до 130 тысяч рублей. Также Этери часто носит и пальто этого бренда стоимостью более 300.000 рублей. Среди других брендов — сумки Bottega Veneta, платья Alexander McQueen и др.
Отдыхает Тутберидзе в Майами, а в Москве живет в квартире в элитном доме на Котельнической набережной.
Ирина Винер — недвижимость в Дубае и дом-музей
Ирина Винер, недавно покинувшая пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике, уже много лет живет в роскоши. Более 30 лет она была в браке с бизнесменом Алишером Усмановым, который входит в рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes. За годы брака чета обзавелась недвижимостью — особняки, дворцы, виллы и замки в России и за границей, а еще яхта и один из самых дорогих самолетов в мире. В 2022 году супруги развелись, но как поделили имущество — не разглашается.
Известно, что Винер владеет элитной недвижимостью в Дубае, Подмосковье и Ташкенте. А сама живет в особняке в Новогорске, который похож на лучшие музеи мира. Здесь расписные потолки, необычные колонны из ценных пород дерева и камня, а интерьер совмещает русские, европейские и восточные мотивы.
Зинедин Зидан — вилла со стадионом, несколько машин
Экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан тоже живет на широкую ногу. В 2025 году его состояние оценивается в $120 миллионов. При этом сейчас он не занимается тренерской деятельностью, хотя поговаривают, что в 2026-м он может занять место главного тренера сборной Франции. Доходы Зидана — от владения бизнесом и долей в разных компаниях, а также спонсорские сделки и рекламные контракты с Adidas, Lego и Christian Dior.
Помимо этого Зидан владеет элитной недвижимостью в Испании, Италии и Франции. А сам он вместе с семьей живет на шикарной вилле в Мадриде с огромным садом, бассейном и собственным стадионом. Стоимость виллы оценивается в 6 млн евро.
Также в числе активов Зинедина Зидана — несколько автомобилей: Audi RS3, Range Rover Sport и Mercedes-Benz AMG G63 — один из самых желанных внедорожников в мире.
Татьяна Тарасова — загородный дом и отдых в Дубае
Татьяна Тарасова давно не работает как тренер, но остается одной из самых известных персон в фигурном катании — ее приглашают на сборы национальной команды и тренировки в качестве консультанта. А еще — в жюри проекта «Ледниковый период», где гонорары начинаются от 500.000 рублей за один съемочный день.
Тарасова владеет загородным домом в Подмосковье. По ее словам, она вложила в его строительство все деньги, заработанные в период карьеры тренера. Также у нее есть двухкомнатная квартира в Москве. А на отдых Татьяна Анатольевна летает в Дубай, США, бывает в Европе.
Жозе Моуринью — автопарк и коллекция произведений искусства
Жозе Моуринью сегодня главный наставник турецкого футбольного клуба «Фенербахче» и один из самых богатых тренеров мира. По данным Forbes, его состояние оценивается в 90 млн долларов. Подписав контракт с «Фенербахче», Моуринью поселился в Стамбуле в пятизвездочном отеле. И хотя клуб предлагал ему снять квартиру или дом, Жозе предпочитает жить в «президентском» люксе.
Тренерская деятельность приносит ему хороший доход. Например, «Фенербахче» платит ему 10,5 млн евро в год. Во времена работы в «Челси» тоже платили неплохо — Моуринью приобрел дом в Лондоне. Также у него есть недвижимость в Лиссабоне и Майями. А еще — коллекция автомобилей, среди которых два Ferrari, два Audi, Volvo, BMW и др.
Кроме того, Моуринью владеет яхтой и коллекцией произведений искусства — в нее входят работы таких известных художников, как Пикассо и Уорхол.
Несмотря на всю роскошь, бренды и деньги — главное богатство этих тренеров в том, что они десятилетиями были лучшими в своем деле: растили чемпионов, выигрывали медали и поднимали своих подопечных на пьедесталы.