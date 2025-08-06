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Фигуристка Александра Трусова впервые стала мамой

Спортсменка поделилась в соцсетях новостью о том, что 6 августа родила сына.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова) сообщила о рождении ребёнка. Отцом ребенка является муж Александры — вице-чемпион России по фигурному катанию Макар Игнатов. На данный момент неизвестно имя первенца.

«Родила!» — написала Трусова на своей странице в социальных сетях.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила фигуристов Александру Трусову и Макара Игнатова с рождением мальчика.

«Поздравляю Сашу и Макара с рождением мальчика! Это большое счастье. Желаю и малышу, и родителям здоровья! Саша — молодец, умница!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24.

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал предложение руки и сердца в июне 2024 года. В начале апреля 2025 года фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика.

Трусова становилась чемпионкой России, а также брала серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в ее активе две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого мирового первенства. В марте 2018 года Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей два четверных прыжка в одной программе. В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года. Последние два года 20-летняя фигуристка была сконцентрирована на выступлениях в ледовых шоу.

Игнатов также известен как одиночник. Он является серебряным призером чемпионата России 2021 года, а также вошел в историю как первый российский фигурист, исполнивший четыре четверных прыжка в одной программе. На прошедшем в декабре чемпионате России 24-летний фигурист занял шестое место.