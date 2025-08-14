Гном Гномыч, дочь Слуцкой и другие: как живут дети российских чемпионов

В СМИ информации не так уж много: Денис Карелин пробовал заниматься греко-римской борьбой, как отец, но по-настоящему увлекся автоспортом. Говорили, что еще в школьные годы мальчик мог собрать и разобрать любую машину. Первенец чемпиона закончил инженерно-экономический факультет и женился на своей однокласснице. Наталья известна как модель, она завоевала титулы «Мисс “Бикини Европы” и “Мисс Новосибирск”. Денис также занимался строительством, ему предложит стейк-хаус в Москве и еще несколько бизнесов, связанных с IT и производством.