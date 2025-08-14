Гном Гномыч, дочь Слуцкой и другие: как живут дети российских чемпионов

Быть ребенком легендарного спортсмена — значит родиться на взлетной полосе. Ведь у тебя уже есть фамилия, гены и стартовый капитал. Но не все так просто: ведь дети звезд часто оказываются заложниками успехов родителей, чувствуют давление и сталкиваются с хейтерами. Рассказываем о взрослых и юных чадах российских чемпионов.
Александр — сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской
Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской с детства на виду у публики: его знают под прозвищем «Гном Гномыч». У 12-летнего Саши есть свой личный агент и более 1,3 миллиона подписчиков в блоге. Несмотря на юный возраст, Гном Гномыч заключает рекламные контракты, а звездные родители с пеленок занялись его продвижением. Это дало плоды: в 2022 году Яна Рудковская сообщила, что только за год ее сын заработал 12 миллионов рублей.
Кроме того, Александр пошел по стопам своего отца и профессионально занимается фигурным катанием в академии «Ангелы Плющенко». С детства за жизнью мальчика следят не только поклонники, но и хейтеры: ходили слухи и о болезни Саши, и о тираническом воспитании. Говорили, что родители буквально заставляют ребенка сниматься для «годного» контента. Тем временем юный фигурист продолжает делиться семейными буднями и фото с именитыми друзьями из мира шоу-бизнеса: например, Филиппом Киркоровым, Артемом Дзюбой и своим крестным Димой Биланом.
Варвара — дочь Ирины Слуцкой
Связала свою судьбу со спортом и дочь известной фигуристки Ирины Слуцкой. При этом Варвара не так часто появляется в медиа и подписчиков на ее странице куда меньше, чем у Саши Плющенко. Из одиночного фигурного катания девушка перешла в танцы на льду и сейчас выступает в паре с Глебом Гончаровым.
В интервью 14-летняя Варя рассказывала, что мечтает обогнать маму по количеству титулов. Ирина во всем поддерживает старшую дочь, хотя девочка уверяет: мама никак не подталкивала ее к решению встать на коньки. Но сейчас за советом, спортивным и жизненным, Варвара всегда обращается именно к ней. Слуцкая же гордится успехами девочки: «Мое продолжение! Моя гордость — моя дочь!», — пишет она в своих соцсетях.
Елизавета — дочь Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной
У старшей дочери фигуристов много увлечений, но занятия на льду в их число не входят. Лиза часто появляется в соцсетях родителей, а вот собственная страничка остается закрытой. Когда звездный папа опубликовал пост по случаю 15-летия Елизаветы, в комментариях ее засыпали комплиментами: «Приятно смотреть. В семье известных родителей растут такие скромные дети», «Красавица!».
Олимпийский чемпион отмечает — они никогда не планировали с женой отдавать Лизу в фигурное катание, ведь профессиональный спорт не прибавляет здоровья. Самым главным приоритетом в воспитании детей Ягудин называет хорошее образование и сейчас Лиза учится в частной школе.
Денис — сын Александра Карелина
Не любит публичности и старший сын знаменитого борца и политика Александра Карелина. У легендарного спортсмена трое детей: он говорит, что все воспитание сыновей и дочери легло на хрупкие плечи супруги Ольги, ведь Александр все время был в разъездах…
В СМИ информации не так уж много: Денис Карелин пробовал заниматься греко-римской борьбой, как отец, но по-настоящему увлекся автоспортом. Говорили, что еще в школьные годы мальчик мог собрать и разобрать любую машину. Первенец чемпиона закончил инженерно-экономический факультет и женился на своей однокласснице. Наталья известна как модель, она завоевала титулы «Мисс “Бикини Европы” и “Мисс Новосибирск”. Денис также занимался строительством, ему предложит стейк-хаус в Москве и еще несколько бизнесов, связанных с IT и производством.
Фатима — дочь Хабиба Нурмагомедова
На Хабиба Нурмагомедова подписано 40 миллионов человек, но о своей семье и детях спортсмен почти ничего не говорит. Завершение карьеры он объяснил именно желанием быть рядом с близкими. Известно лишь, что у легендарного борца трое детей, а его дочь Фатима родилась в 2015 году.
В интервью Хабиб отмечал, что малышка не будет заниматься профессиональным спортом, но он постарается вырастить из нее достойную девушку. Фатима всегда смотрела бои папы: даже в четыре годика. Закрытость близких от медиа дагестанец объясняет просто — он не хочет, чтобы люди следили за его семьей и детьми.
Кто-то обожает публичность и рад своей чемпионской фамилии, другие устают от пристального внимания и хотят идти своим путем. Вместе с поддержкой дети спортсменов получают давление общества: ведь у каждой медали две стороны.