Что делает Алексей Ягудин после спорта — и почему он до сих пор в центре внимания

Алексей Ягудин женат на фигуристке Татьяне Тотьмяниной. Поначалу в их отношениях было не все гладко: они то сходились, то расставались. Но, в конце концов, поняли, что не могут друг без друга — и в 2016 году узаконили свои отношения. Сейчас, по словам Ягудина, они с женой живут в гармонии и согласии. У пары две дочери — Елизавета и Мишель. Фигурист говорит, сейчас семья для него ценнее, чем даже самые значимые награды, завоеванные за карьеру.