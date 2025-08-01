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Что делает Алексей Ягудин после спорта — и почему он до сих пор в центре внимания

Алексей Ягудин давно завершил карьеру, но его имя по-прежнему звучит громко. Он ведет шоу, снимается в кино, критикует фигуристов и не теряет форму, несмотря на титановое бедро и две операции.

Мария Андрианова
Автор Спорт Mail
Алексей Ягудин с женой Татьяной Тотьмяниной
Рассказываем, чем занимается олимпийский чемпион после окончания спортивной карьеры.Источник: Legion-Media.ru

Прошло уже 23 года с момента исторической победы Алексея Ягудина на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, но его имя по-прежнему звучит громко. Казалось бы, карьера на льду завершилась давно, но Ягудин сумел сохранить и даже умножить свою популярность, перейдя из разряда спортивного героя в категорию ярких медийных личностей. Разбираемся, в чем секрет его популярности.

Жизнь после спорта: шоу, телевидение, кино и даже музыка

Алексей Ягудин на телевидении после спорта
Алексей Ягудин в паре с Алиной Загитовой вел шоу Ледниковый период.Источник: Freepik

Завершив спортивную карьеру в 2003 году, Алексей Ягудин не исчез с радаров. Напротив, он стремительно освоил новую профессию — телеведущего. Сначала он блеснул в роли ведущего популярного проекта «Ледниковый период», а позже запустил собственное шоу «Тает лед с Алексеем Ягудиным» и быстро завоевал аудиторию, доказав, что способен покорять публику не только на льду, но и в студии.

Параллельно с телевизионными проектами Алексей Ягудин снимается в кино. Он сыграл роли в фильмах «Роднина», «Жаркий лед», «Ледяное сердце Северины», «Последний аксель», «Сердце капитана Немова» и др. А еще играл в спектаклях: роль Президента РФ в сатирическом спектакле «Каникулы президента» на сцене Театра сатиры, участвовал в постановке «Истории похождений» в паре с Мирославой Карпович и др.

Но и это не все! В 2007 году Ягудин попробовал себя еще и в музыке. Вместе с Викторией Дайнеко он спел песню «Иголка» и снялся в клипе. Правда, еще во время записи трека понял, что музыка — это не его.

Возвращение в соревновательную форму и противостояние Плющенко

Алексей Ягудин со своим сценическим соперником, Евгением Плющенко
Фанаты верят, что когда-нибудь Ягудин и Плющенко выйдут на лед, чтобы выяснить, чья харизма сильнее.Источник: Соцсети

Даже покинув большой спорт, Ягудин сохранил тягу к соревнованиям, и в 2024-м принял участие в открытом турнире по шоу-программам «Русский вызов», где стал победителем, доказав, что он все еще чемпион. Фигурист выступил с программой на музыку Эдуарда Артемьева из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». В этом номере он соединил катание и живое прочтение стихотворения «Мгновения» Роберта Рождественского.

А в конце того же года Ягудин анонсировал шоу-битву с многолетним соперником Евгением Плющенко. «Это не про то, что победа или поражение могут в корне изменить твою жизнь, а про то, чтобы создать условный праздник для тех, кто жаждет этого», — говорит Ягудин.

Было бы действительно интересно посмотреть на это шоу-противостояние двух олимпийских чемпионов, но пока все под вопросом. Ходят слухи, что Плющенко согласен участвовать в подобном шоу только за гонорар в 10 млн рублей.

Выступления через боль и титановое бедро

Алексей Ягудин после операции на колено
Алексей Ягудин после операции на колено. Через несколько дней ему оперировали и второе.Источник: Соцсети

Карьера Ягудина сопровождалась серьезными проблемами со здоровьем. В 2002 году, накануне Олимпиады, он получил травму бедра — она была серьезной настолько, что ногу временно парализовало. У спортсмена с рождения была проблема: чашечка сустава неплотно закрывала головку бедра, из-за чего кости деформировались и возник артроз. Это причиняло фигуристу сильную боль. И, несмотря на, это Ягудин выиграл олимпийское «золото».

«На людях старался держаться огурцом, но боль была со мной 24 часа в сутки. Во время шоу выступал на адреналине, он заглушает боль. А со льда я уползал в скрюченном состоянии, волоча ногу», — рассказал Ягудин в одном интервью и в шутку назвал себя «терминатором с титановым бедром».

Но тазобедренный сустав — не единственная проблема. В 2023 году в Германии Алексею Ягудину сделали операции на оба колена из-за сильных болей в ногах.

Личная жизнь и соцсети: семья и критика других фигуристов

Личная жизнь Алексея Ягудина сегодня
Алексей Ягудин с женой Татьяной Тотьмяниной и дочерьми Лизой и Мишель.Источник: Соцсети

Алексей Ягудин женат на фигуристке Татьяне Тотьмяниной. Поначалу в их отношениях было не все гладко: они то сходились, то расставались. Но, в конце концов, поняли, что не могут друг без друга — и в 2016 году узаконили свои отношения. Сейчас, по словам Ягудина, они с женой живут в гармонии и согласии. У пары две дочери — Елизавета и Мишель. Фигурист говорит, сейчас семья для него ценнее, чем даже самые значимые награды, завоеванные за карьеру.

Фигурист часто показывает в соцсетях семейные кадры, и вообще активно ведет свои странички. У него там не только семья и работа, но иногда встречаются шуточные ролики и даже критика других фигуристов. Например, в 2022 году он высказывался о Михаиле Коляде, отмечая, что тот «деградировал» и не выполняет некоторые элементы. Также Ягудин критиковал Александру Трусову, указывая на ее сложности с формой.

При этом Ягудин отмечает, что не критикует фигуристов «просто так». Он делает это только в случаях, когда спортсмен выполняет элемент, но не показывает его на соревнованиях.

Алексей Ягудин — не просто олимпийский чемпион прошлого, а настоящая современная медийная фигура. Он не умеет быть в тени и остается в центре внимания, потому что превратил себя в бренд.