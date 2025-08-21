Ричмонд
Тарасова назвала глупостью слова Романцева про фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко ответила бывшему главному тренеру московского «Спартака» Олегу Романцеву.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На днях в «Московском Комсомольце» вышло интервью Романцева, в котором он в числе прочего заявил: «Футбол — это мужицкая игра, если ты, валяешься, корчишься, кричишь — иди в другой вид спорта, в фигурное катание».

Такое заявление Романцев сделал, отвечая на вопрос о том, было ли что-то, что ему не понравилось в недавнем матче 5-го тура Российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2).

«Глупость какая‑то. Глупость. Я не видела, чтобы кто‑то валялся и морщился. Наши спортсмены — очень терпеливый народ», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Петр Гуменник, смогут побороться за право участия в предстоящих Играх на квалификационном турнире в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года.