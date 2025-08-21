Тарасова назвала глупостью слова Романцева про фигуристов

На днях в «Московском Комсомольце» вышло интервью Романцева, в котором он в числе прочего заявил: «Футбол — это мужицкая игра, если ты, валяешься, корчишься, кричишь — иди в другой вид спорта, в фигурное катание».
Такое заявление Романцев сделал, отвечая на вопрос о том, было ли что-то, что ему не понравилось в недавнем матче 5-го тура Российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2).
«Глупость какая‑то. Глупость. Я не видела, чтобы кто‑то валялся и морщился. Наши спортсмены — очень терпеливый народ», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
Российские фигуристы не участвуют в международных стартах с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Петр Гуменник, смогут побороться за право участия в предстоящих Играх на квалификационном турнире в Пекине.
Зимние Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года.