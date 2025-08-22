Лакерник рассказал, готовы ли Петросян и Гуменник к отборочным на ОИ

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о подготовке российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника к квалификационному этапу Олимпийских игр — 2026.
«Честно говоря, не видел прокатов наших ребят, поэтому сложно что-либо говорить. А надо ли всенародно обсуждать, как они выглядят и какие программы будут показывать, не знаю. В итоге же от нас будут кататься два человека, заменить их все равно некем. Было бы правильно дать им спокойно подготовиться. А увидим всё непосредственно на турнире, где они все и покажут», — приводит слова Лакерника «ВсеПроСпорт».
Напомним, российские фигуристы были допущены до отборочного этапа на Олимпиаду в Милане в дисциплинах одиночного женского и мужского катания. Групповые старты для россиян по-прежнему под запретом. В качестве основных фигуристов, которые могут побороться за путевку на Игры, были заявлены 18-летняя Аделия Петросян и 23-летний Петр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Танцоры и спортивные пары не получили нейтральный статус, необходимый для участия.
Турнир пройдет в столице Китая в период с 17 по 21 сентября 2025 года.