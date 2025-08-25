Евгения Медведева рассказала, как Овечкин отказал ей в интервью

Ведущая подкаста «БеС Комментариев» Евгения Медведева рассказала о том, как хочет записать интервью с капитаном «Вашингтон Кэпиталс».
— Кто твой гость мечты?
— Саша Овечкин. Буквально пару дней назад он подходит вместе со своим директором, и первое, что они говорят: «Мы все видим, мы видим твои сообщения, мы видим твои просьбы, мы просто не ходим по интервью, мы не пойдем, ты нас прости пожалуйста», — сказала Медведева в интервью каналу FAMETIME TV.
В прошлом сезоне Александр Овечкин с 897 шайбами стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее рекорд принадлежал Уэйну Гретцки (894). С учетом плей‑офф у россиянина 969 голов, по этому показателю он идет вторым после канадца (1016).
Евгения Медведева — чемпионка мира 2016 и 2017 годов, а также серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В финале она уступила 1,31 балла Алине Загитовой, которая стала олимпийской чемпионкой. Последний раз Медведева выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении карьеры.