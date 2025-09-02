Губерниев: Валиева сказала, что скоро вернется и всех победит

«Камила — красивая девушка, прекрасная фигуристка, высокая и очень симпатичная. Она не растеряла своих профессиональных качеств, а может даже и прибавила. Она в октябре начнет тренироваться, а в декабре уже может выступать. А об остальном думать пока рано. Если Валиева вернется и поедет на Олимпиаду, не на эту, а на следующую, или на чемпионаты мира, где возьмет титулы, будет такая же, как Медведева и Загитова, с точки зрения титулов и веса», — добавил Губерниев.