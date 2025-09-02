Губерниев: Валиева сказала, что скоро вернется и всех победит

Дмитрий Губерниев сообщил, что успел пообщаться с фигуристкой Валиевой по ходу мероприятия на территории Московского государственного университета спорта и туризма, которое состоялось перед началом учебного года.
«Встреча с Валиевой? Она повзрослела, похорошела и сказала мне, что скоро возвращается и всех победит, а сомнений в этом никаких нет. У нее заканчивается дисквалификация, а дальше будет еще одной сильной фигуристкой больше», — цитирует Губерниева Sport24.
«Камила — красивая девушка, прекрасная фигуристка, высокая и очень симпатичная. Она не растеряла своих профессиональных качеств, а может даже и прибавила. Она в октябре начнет тренироваться, а в декабре уже может выступать. А об остальном думать пока рано. Если Валиева вернется и поедет на Олимпиаду, не на эту, а на следующую, или на чемпионаты мира, где возьмет титулы, будет такая же, как Медведева и Загитова, с точки зрения титулов и веса», — добавил Губерниев.
29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина. Дисквалификация Валиевой истечет 25 декабря 2025 года. С 25 октября 2025 года фигуристка сможет приступить к тренировкам.