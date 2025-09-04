Олимпийское золото позади: чем живет Татьяна Навка сегодня

Сегодня Татьяна Навка совмещает работу над ледовыми постановками, участие в светской жизни и воспитание детей. Ее история — это пример того, как спортивная дисциплина и сцена могут сосуществовать с домашним уютом и вниманием публики.
Олимпийские победы и профессиональная карьера
Будущая чемпионка родилась в Днепропетровске и впервые встала на коньки в пять лет. Уже в подростковом возрасте она выбрала танцы на льду, хотя это направление в 1980-е считалось менее престижным, чем одиночное катание. Но именно в танцах Навка раскрылась: сначала выступала в юниорских парах, а затем закрепилась на международном уровне.
Главным этапом стала ее работа в дуэте с Романом Костомаровым. Тренировались они у Александра Жулина, и довольно быстро пара начала выигрывать крупнейшие турниры. Золото чемпионатов Европы, титул чемпионов мира, а затем и высшая точка — Олимпиада в Турине в 2006 году.
Завершение спортивной карьеры и переход в медийную сферу
После Турина Навка завершила соревновательную карьеру, хотя могла бы кататься еще несколько сезонов. Она объясняла это просто: олимпийское золото — мечта, и все остальное уже не имело прежней остроты. Но расставаться с льдом полностью она не захотела.
Сначала было участие в популярных телепроектах вроде «Ледникового периода». Там Навка раскрыла себя не только как спортсменка, но и как артистка, умеющая работать с публикой и партнерами-непрофессионалами. Со временем ей она пришла к собственным постановкам. Так появилось «Navka Show».
«Руслан и Людмила», «Щелкунчик», «Спящая красавица» и другие проекты превратили привычное катание в зрелищный мюзикл с костюмами, декорациями и спецэффектами. На премьерах собираются аншлаги, а реакция зрителей обычно восторженная, хотя без дискуссий не обходится. Кто-то обсуждает необычные сценарные ходы или спорные детали постановок, но чаще всего впечатления сводятся к масштабу и уровню исполнения.
Семья и личная жизнь
Личная жизнь Навки тоже всегда была на виду. В первом браке с Александром Жулиным у нее родилась дочь Александра. Девочка выросла в творческой атмосфере, и сегодня ее знают под сценическим именем Алексия: она строит карьеру певицы и иногда появляется вместе с мамой на публичных мероприятиях.
Второй брак Татьяны оказался еще более обсуждаемым. В 2015 году она вышла замуж за Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента. Свадьба в Сочи стала самым заметным светским событием того лета. Еще до нее у пары родилась дочь Надежда. В соцсетях спортсменка охотно публикует фотографии с дочерьми, и эти посты неизменно вызывают отклик у подписчиков.
Образ сегодня и планы на будущее
Сейчас Татьяна Навка воспринимается скорее как продюсер и медийная личность, чем как спортсменка. Она часто появляется на светских премьерах, работает над новыми ледовыми проектами и поддерживает активность в социальных сетях. Ее стиль и образ обсуждают не меньше, чем творческие проекты: поклонники отмечают элегантность, критики — излишнюю публичность. Но равнодушных почти не остается.
Татьяна Навка доказала, что после завершения карьеры можно не потерять интерес публики, а наоборот, обрести новые роли. Из олимпийской чемпионки она стала продюсером, медийной фигурой. А за пределами работы — мамой и женой. При этом ее жизнь продолжает вызывать интерес — как на сцене, так и за ее пределами.