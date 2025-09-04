Олимпийское золото позади: чем живет Татьяна Навка сегодня

Будущая чемпионка родилась в Днепропетровске и впервые встала на коньки в пять лет. Уже в подростковом возрасте она выбрала танцы на льду, хотя это направление в 1980-е считалось менее престижным, чем одиночное катание. Но именно в танцах Навка раскрылась: сначала выступала в юниорских парах, а затем закрепилась на международном уровне.