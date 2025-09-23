«Это глоток свежего воздуха». Слуцкая — о выступлениях в Пекине

«Во-первых, важно было хорошо выступить, ведь за хорошим выступлением приходят и победы. Для нас, фигуристов, главное исполнить на соревновании все те элементы, которые ты делаешь на тренировках. А во-вторых, нужно было справиться с волнением, потому что такой старт — это колоссальная ответственность. Только представьте: их было всего двое — один мальчик и одна девочка, которые представляли всю страну! Здесь главное было справиться с волнением. И так как программы были исполнены хорошо, последовали и победы. Да, мы знаем, что фигурное катание — субъективный вид спорта и никогда нельзя исключать человеческий фактор, но, когда всё безупречно выполнено, чаще всего это приводит к высокому результату», — добавила Слуцкая.