Костомаров назвал преимущество российских фигуристов на ОИ-2026

Роман Костомаров поделился мнением о шансах отечественных фигуристов на предстоящих Зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Аделия Петросян и Петр Гуменник стали победителями отборочного олимпийского турнира в Пекине и завоевали путевки на Олимпиаду 2026 года.

«Сейчас мировой уровень в одиночном катании в плане исполнения сложнейших элементов немного упал. А наши ребята Петросян и Гуменник как раз обладают всеми сложными элементами, за счет которых могут победить всех, что, в принципе, и случилось сейчас в Китае. Поэтому я их поздравляю. Дай бог, чтобы все так дальше удачно у них складывалось, они проявили себя уже на самом высоком старте Олимпиаде и показали лучший результат», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Роман Костомаров — олимпийский чемпион в танцах на льду на Олимпийских играх 2006 года в Турине. Также в активе фигуриста две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы. Все титулы были завоеваны Романом в дуэте с Татьяной Навкой. В 2023 году из-за тяжелой пневмонии Роман Костомаров находился в коме. Чтобы остановить некроз и сохранить жизнь олимпийскому чемпиону, врачам пришлось ампутировать его стопы ног и кисти рук.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.