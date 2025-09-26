Костомаров назвал преимущество российских фигуристов на ОИ-2026

«Сейчас мировой уровень в одиночном катании в плане исполнения сложнейших элементов немного упал. А наши ребята Петросян и Гуменник как раз обладают всеми сложными элементами, за счет которых могут победить всех, что, в принципе, и случилось сейчас в Китае. Поэтому я их поздравляю. Дай бог, чтобы все так дальше удачно у них складывалось, они проявили себя уже на самом высоком старте Олимпиаде и показали лучший результат», — приводит слова Костомарова ТАСС.