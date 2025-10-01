Ричмонд
Навка подтвердила переход Валиевой в свою академию

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка подтвердила, что российская фигуристка Камила Валиева будет тренироваться в ее академии. Об этом сообщает Sport24.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что 19-летняя фигуристка, которая в конце октября получит допуск к тренировкам, будет заниматься под руководством Светланы Соколовской в школе «Наши надежды».

«Камила приходит к Соколовской. Конечно, для нашей академии и ледового дворца это замечательная новость. Мы рады! Будем всячески помогать, поддерживать и курировать. Всем, что зависит от меня и нашей школы, поможем Валиевой. Шансы вернуться? Уверена, у Камилы все получится. Главное — желание», — сказала Навка.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результат Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место.

Дисквалификация Валиевой истекает 25 декабря. С этого дня она сможет принимать участие в официальных соревнованиях.

С лета 2018 года Валиева занималась в спортивной школе «Самбо-70» в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.