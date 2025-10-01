Навка подтвердила переход Валиевой в свою академию

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.