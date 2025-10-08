Трусова исполнила тройной лутц спустя два месяца после родов

Фигуристка выложила видео с тренировки в своем телеграм-канале.
Напомним, 6 августа у Александры Трусовой и ее мужа Макара Игнатова родился сын Михаил.
21-летняя Трусова вышла замуж за Игнатова в августе 2024 года. 25-летний фигурист сделал предложение руки и сердца в июне 2024 года. В начале апреля 2025 года пара провела гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика.
Трусова становилась чемпионкой России, а также брала серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в ее активе две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого мирового первенства. В марте 2018 года Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей два четверных прыжка в одной программе. В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года. Последние два года 20-летняя фигуристка была сконцентрирована на выступлениях в ледовых шоу.
Игнатов также известен как одиночник. Он является серебряным призером чемпионата России 2021 года, а также вошел в историю как первый российский фигурист, исполнивший четыре четверных прыжка в одной программе. На прошедшем в декабре чемпионате России 24-летний фигурист занял шестое место.