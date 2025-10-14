Навка и Нетребко, Овечкин и Тимати: звездные дружбы, которые проверены годами

Дружба под прицелом камер — испытание не из легких: плотные графики, конкуренция и постоянное внимание публики рушат даже самые теплые связи. Но есть пары звезд, которые вопреки всему сохраняют искренние отношения на протяжении многих лет. Их объединяют общие интересы, уважение и готовность поддерживать друг друга публично и вне сцены.
Татьяна Навка и Анна Нетребко
Фигуристка и оперная дива познакомились в середине 2000-х на одном из светских приемов в Москве. С тех пор их связывает теплое общение, которое постепенно переросло в крепкую дружбу. Их регулярно видят вместе на премьерах, гала-вечерах и частных праздниках — они не скрывают близких отношений и нередко делятся совместными фото в соцсетях.
Навка неоднократно приглашала Нетребко на свои ледовые шоу, где певица появлялась в числе почетных гостей. В ответ Анна публично поддерживала Татьяну, в том числе во время ее крупных постановок и семейных событий. Они часто поздравляют друг друга с праздниками и значимыми датами, подчеркивая уважение и теплоту, которая сохраняется много лет.
Их дружба — редкий пример устойчивых отношений между представителями разных сфер, которые не меркнут на фоне плотных графиков и публичной жизни.
Александр Овечкин и Тимати
Их дружба началась в середине 2000-х, когда Овечкин уже закрепился в НХЛ, а Тимати стремительно набирал популярность на российской сцене. Познакомились они через общих друзей на вечеринке в Москве — с тех пор регулярно пересекались и постепенно сдружились. Музыкант бывал на матчах Овечкина, в том числе в Вашингтоне, а хоккеист появлялся в его клипах и на концертах, добавляя им спортивного антуража.
Со временем дружба вышла за рамки публичных мероприятий. В 2020 году Александр и Тимати провели прямой эфир в соцсетях, где вместе готовили бургеры — эфир собрал десятки тысяч зрителей и активно обсуждался в медиа. Также их неоднократно видели вместе на летних каникулах в Юрмале, где компания устраивала совместные вечеринки и отдыхала с семьями.
В 2015 году они участвовали в громкой рекламной кампании, после которой их дружба стала особенно заметной в СМИ. Тимати приезжал на финалы Кубка Стэнли, болея за «Вашингтон Кэпиталз», а Овечкин регулярно появлялся на вечеринках Black Star.
Федор Смолов и Егор Крид
Футболист и певец познакомились в 2018 году на одной из вечеринок в Москве и быстро подружились. Их сблизили схожие интересы — мода, музыка и тусовочная жизнь столицы. С тех пор Смолов и Крид часто появляются вместе на светских мероприятиях, концертах и спортивных событиях.
Смолов снимался в одном из клипов Крида, а певец неоднократно приходил поддерживать его на матчах. Они регулярно публикуют совместные фото и сторис, появляются на днях рождения общих друзей и отдыхают вместе за границей — например, летом 2021 года их видели на вечеринках в Европе. В интервью Крид отмечал, что у них с Федором «похожее чувство юмора и одинаковое отношение к жизни», что помогло быстро найти общий язык.
Эта дружба стала одной из самых обсуждаемых в последние годы: Крид и Смолов принадлежат к разным мирам — шоу-бизнесу и спорту, но при этом поддерживают и продвигают друг друга. Их можно увидеть и в ложе стадиона, и на музыкальных фестивалях.