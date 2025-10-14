Навка и Нетребко, Овечкин и Тимати: звездные дружбы, которые проверены годами

Их дружба началась в середине 2000-х, когда Овечкин уже закрепился в НХЛ, а Тимати стремительно набирал популярность на российской сцене. Познакомились они через общих друзей на вечеринке в Москве — с тех пор регулярно пересекались и постепенно сдружились. Музыкант бывал на матчах Овечкина, в том числе в Вашингтоне, а хоккеист появлялся в его клипах и на концертах, добавляя им спортивного антуража.