Навка и Нетребко, Овечкин и Тимати: звездные дружбы, которые проверены годами

В шоу-бизнесе и спорте про громкие ссоры мы слышим гораздо чаще, чем про крепкую дружбу. Тем ценнее истории звезд, которые годами остаются близки — без скандалов, интриг и публичных размолвок.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Александр Овечкин, который дружит с Тимати, на официальном мероприятии
Звездная дружба — непростое испытание, однако самые теплые связи, проверенные годами, выдерживают даже внимание публикиИсточник: Legion-Media.ru

Дружба под прицелом камер — испытание не из легких: плотные графики, конкуренция и постоянное внимание публики рушат даже самые теплые связи. Но есть пары звезд, которые вопреки всему сохраняют искренние отношения на протяжении многих лет. Их объединяют общие интересы, уважение и готовность поддерживать друг друга публично и вне сцены.

Татьяна Навка и Анна Нетребко

Татьяна Навка и Анна Нетребко
Навка и Нетребко поддерживают дружбу уже почти два десятилетия и часто появляются вместе на светских мероприятияхИсточник: Соцсети

Фигуристка и оперная дива познакомились в середине 2000-х на одном из светских приемов в Москве. С тех пор их связывает теплое общение, которое постепенно переросло в крепкую дружбу. Их регулярно видят вместе на премьерах, гала-вечерах и частных праздниках — они не скрывают близких отношений и нередко делятся совместными фото в соцсетях.

Навка неоднократно приглашала Нетребко на свои ледовые шоу, где певица появлялась в числе почетных гостей. В ответ Анна публично поддерживала Татьяну, в том числе во время ее крупных постановок и семейных событий. Они часто поздравляют друг друга с праздниками и значимыми датами, подчеркивая уважение и теплоту, которая сохраняется много лет.

Их дружба — редкий пример устойчивых отношений между представителями разных сфер, которые не меркнут на фоне плотных графиков и публичной жизни.

Александр Овечкин и Тимати

Овечкин и Тимати знакомы почти два десятилетия и регулярно поддерживают друг друга на спортивных и музыкальных событиях
Александр Овечкин и ТиматиИсточник: Соцсети

Их дружба началась в середине 2000-х, когда Овечкин уже закрепился в НХЛ, а Тимати стремительно набирал популярность на российской сцене. Познакомились они через общих друзей на вечеринке в Москве — с тех пор регулярно пересекались и постепенно сдружились. Музыкант бывал на матчах Овечкина, в том числе в Вашингтоне, а хоккеист появлялся в его клипах и на концертах, добавляя им спортивного антуража.

Со временем дружба вышла за рамки публичных мероприятий. В 2020 году Александр и Тимати провели прямой эфир в соцсетях, где вместе готовили бургеры — эфир собрал десятки тысяч зрителей и активно обсуждался в медиа. Также их неоднократно видели вместе на летних каникулах в Юрмале, где компания устраивала совместные вечеринки и отдыхала с семьями.

В 2015 году они участвовали в громкой рекламной кампании, после которой их дружба стала особенно заметной в СМИ. Тимати приезжал на финалы Кубка Стэнли, болея за «Вашингтон Кэпиталз», а Овечкин регулярно появлялся на вечеринках Black Star.

Федор Смолов и Егор Крид

Федор Смолов и Егор Крид
Смолов и Крид часто появляются вместе на мероприятиях и поддерживают друг друга на сцене и на полеИсточник: Legion-Media

Футболист и певец познакомились в 2018 году на одной из вечеринок в Москве и быстро подружились. Их сблизили схожие интересы — мода, музыка и тусовочная жизнь столицы. С тех пор Смолов и Крид часто появляются вместе на светских мероприятиях, концертах и спортивных событиях.

Смолов снимался в одном из клипов Крида, а певец неоднократно приходил поддерживать его на матчах. Они регулярно публикуют совместные фото и сторис, появляются на днях рождения общих друзей и отдыхают вместе за границей — например, летом 2021 года их видели на вечеринках в Европе. В интервью Крид отмечал, что у них с Федором «похожее чувство юмора и одинаковое отношение к жизни», что помогло быстро найти общий язык.

Эта дружба стала одной из самых обсуждаемых в последние годы: Крид и Смолов принадлежат к разным мирам — шоу-бизнесу и спорту, но при этом поддерживают и продвигают друг друга. Их можно увидеть и в ложе стадиона, и на музыкальных фестивалях.