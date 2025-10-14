Илья Авербух объяснил сотни штрафов за нарушение ПДД

— Да, и прославился количеством штрафов. Я действительно много езжу на машине, а за последние годы очень развилась дорожная инфраструктура. Аэропорты закрыты, поэтому для меня поездка Москва — Крым раза три за месяц — это нормально. Какие-то рекорды по времени я там ставил… Москва — Казань по новой трассе, а с Питером вообще иногда ощущение, что работаю в Петербурге, а вечером возвращаюсь в Москву. Для меня 1000 километров не расстояние. Знаю, некоторые люди за рулем устают — для меня это удовольствие и момент, когда можно побыть одному. Поэтому и вас не хотел брать. (Смеется.).