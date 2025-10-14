Ричмонд
Илья Авербух объяснил сотни штрафов за нарушение ПДД

За 2024 год завершивший карьеру фигурист, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух нарушил правила дорожного движения 409 раз.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Раз мы в дороге — у вас есть рекорд по числу километров на машине за день? Вы же наверняка много перемещаетесь.

— Да, и прославился количеством штрафов. Я действительно много езжу на машине, а за последние годы очень развилась дорожная инфраструктура. Аэропорты закрыты, поэтому для меня поездка Москва — Крым раза три за месяц — это нормально. Какие-то рекорды по времени я там ставил… Москва — Казань по новой трассе, а с Питером вообще иногда ощущение, что работаю в Петербурге, а вечером возвращаюсь в Москву. Для меня 1000 километров не расстояние. Знаю, некоторые люди за рулем устают — для меня это удовольствие и момент, когда можно побыть одному. Поэтому и вас не хотел брать. (Смеется.).

Конечно, я хватаю камеры. Невозможно их не поймать с таким темпом жизни. Вот сейчас мы едем — наверняка что-то словили. По дороге в Питер как-то 20 камер поймал. Это меня не оправдывает, это просто факт. Ничего хорошего. Но для понимания — мы сейчас с тобой едем из Балабанова в Москву, а еще утром мне нужно было посетить по работе Смоленск, — заявил Илья Авербух в интервью корреспонденту «Спорт-Экспресса» Дмитрию Кузнецову.

Илье Авербуху 51 год. В танцевальном дуэте с Ириной Лобачевой он становился серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года, а также выигрывал чемпионат мира и Европы. По окончании спортивной карьеры — предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.