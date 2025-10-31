Американские фигуристы-чемпионы поддержали Валиеву

«Трудно представить, через что прошла 15-летняя девочка в такой ситуации. Я знаю, какой это большой стресс — быть спортсменом мирового уровня, даже сейчас, когда мне уже 36. Думаю, нужно с пониманием относиться к каждому человеку. Мы никогда не можем знать всей ситуации полностью. Честно говоря, даже не знаю, что бы я ей сказал. Я бы просто пожелал ей добра — как пожелал бы любому. Жизнь коротка, и в конечном счёте все мы просто люди, которые проживают вместе свой человеческий опыт», — приводит слова Бэйтса Fox News.