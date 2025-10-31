Американские фигуристы-чемпионы поддержали Валиеву

Американские олимпийские чемпионы в Пекине в командном турнире Мэдисон Чок и Эван Бэйтс заявили, что россиянка Камила Валиева столкнулась с сильным стрессом после допингового скандала.
«Трудно представить, через что прошла 15-летняя девочка в такой ситуации. Я знаю, какой это большой стресс — быть спортсменом мирового уровня, даже сейчас, когда мне уже 36. Думаю, нужно с пониманием относиться к каждому человеку. Мы никогда не можем знать всей ситуации полностью. Честно говоря, даже не знаю, что бы я ей сказал. Я бы просто пожелал ей добра — как пожелал бы любому. Жизнь коротка, и в конечном счёте все мы просто люди, которые проживают вместе свой человеческий опыт», — приводит слова Бэйтса Fox News.
«Жизнь коротка. И, в конце концов, мы все люди, просто проживающие вместе свой собственный человеческий опыт. Я просто хочу, чтобы у всех была здоровая, счастливая жизнь, наполненная людьми, которые их любят», — добавила Мэдисон Чок.
После решения CAS Камила Валиева потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021 года, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России. После дисквалификации Валиевой российская сборная лишилась золота олимпийского командного турнира, которое перешло к сборной США, в составе которой выступали Чок и Бейтс, трехкратные чемпионы мира в танцах на льду.
Дисквалификация Валиевой за триметазидин закончится в декабре 2025 года. В начале октября стало известно, что 19-летняя Валиева планирует возобновить спортивную карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки.