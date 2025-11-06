Ричмонд
Продюсер «Матч ТВ»: Показ Олимпиады зависит от числа участников из России

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, когда решится вопрос о трансляции Олимпийских игр.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6-го по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

— Когда будет понятно по показу ОИ на канале?

— Мы свое предложение МОК сделали. Финальное предложение будет зависеть от многих факторов и в первую очередь от количества российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпиаде. Мы понимаем, что финальный список будет впритык к началу ОИ.

От количества наших спортсменов будет зависеть количество часов показа на федеральном канале, а следовательно, и рекламная выручка. Мы как коммерческая организация следим за окупаемостью контента, это важный фактор.

Решение по ОИ будет приниматься не раньше, чем начало следующего года. Но у нас накопился такой опыт показа Олимпиад, что мы можем начать работать хоть завтра, — приводит слова Тащина «Матч ТВ».

На данный момент на ОИ-2026 прошли отбор три российских спортсмена: ски-альпинист Никита Филиппов и фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Также возможность попасть на Олимпиаду имеют российские конькобежцы и представители дисциплины шорт-трек.

