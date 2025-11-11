Ричмонд
Фигуристке Евгении Медведевой сделали предложение руки и сердца

Двукратная чемпионка мира в одиночном разряде Евгения Медведева выходит замуж.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Евгения Медведева получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова. Фигуристка сообщила об этом у себя на странице в социальных сетях.

Евгения и Ильдар познакомились в 2024 году на проекте «Звездные танцы», после которого у них начались отношения. Свой роман Медведева и Гайнутдинов подтвердили летом 2025 года, опубликовав в соцсети совместные фотографии.

Ранее в СМИ писали, что заметили кольцо на безымянном пальце у Евгении на третьей этапе Гран-при России в Казани, который проходил 8 и 9 ноября.

Евгения Медведева — чемпионка мира 2016 и 2017 годов, а также серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В финале она уступила 1,31 балла Алине Загитовой, которая стала олимпийской чемпионкой. Последний раз Медведева выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении карьеры.

