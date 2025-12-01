Судью из Украины отстранили на год за запугивание фигуриста

«Лисова сказала мне, что ей не нравится наше катание и что она не понимает, что мы делаем. По ее словам, мы стали только хуже. И это было не только ее мнение, но и других судей, которые перестали нас узнавать. Она сказала: “Возвращайтесь к прошлому тренеру, это ваш последний шанс. Если вы этого не сделаете, то о серьезных результатах можете забыть. Я лично об этом позабочусь”, — сообщил ISU упомянутый спортсмен.