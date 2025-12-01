Судью из Украины отстранили на год за запугивание фигуриста

Международный союз конькобежцев объявил о годовой дисквалификации украинской судьи Алены Лисовой. Ей запрещено судить соревнования и контактировать с фигуристом, которого она запугивала, начиная с начала 2025 года.
Согласно материалам расследования, в январе 2025 года была получена жалоба от фигуриста, который обвинил судью в запугивании и угрозах. Автором жалобы стал спортсмен, выступающий в танцах на льду (пол не указан).
«Лисова сказала мне, что ей не нравится наше катание и что она не понимает, что мы делаем. По ее словам, мы стали только хуже. И это было не только ее мнение, но и других судей, которые перестали нас узнавать. Она сказала: “Возвращайтесь к прошлому тренеру, это ваш последний шанс. Если вы этого не сделаете, то о серьезных результатах можете забыть. Я лично об этом позабочусь”, — сообщил ISU упомянутый спортсмен.
Инцидент произошел в октябре 2024 года на турнире в Будапеште. Украину на том турнире представляла пара Мария Пинчук — Никита Погорелов.
По итогам расследования Лисову отстранили на год, она сможет вернуться к работе судьей в январе 2026 года. Это второе отстранение для украинских судей за год — в апреле Юрий Балков был отстранен пожизненно за обращение к коллеге с просьбой поставить хорошие оценки украинской паре.