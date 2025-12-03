Ирина Роднина высказалась о конкуренции Загитовой и Медведевой

«Конкуренция Загитовой и Медведевой после завершения карьеры? В спорте у них были одни амбиции, условия соревнований и требования, а сейчас — другие. Они и в спорте были очень разными девочками, а сейчас тем более. Не знаю, как можно соревноваться в шоу и копирует ли Загитова Медведеву, потому что я не видела шоу ни одной, ни другой. Меня эта часть фигурного катания вообще не интересует», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24.
«И мне не кажется, что Загитова копирует Медведеву, начав болеть за “Динамо”. У “Динамо” красивый стадион. Считаю, один из лучших в Москве, хотя тут много хороших спортивных объектов. Сколько людей у нас болеют за московское “Динамо” — они что, друг друга копируют? Это все больше медийная история. Мы что, все ходим на футбол как фанаты? Ты очень часто идешь на спортивное или концертно-эстрадное мероприятие не потому, что ты безумный фанат.
Я до такого момента не слежу за Медведевой и Загитовой. Они уже взрослые и самостоятельные девочки: зарабатывают, живут, занимаются творчеством и учебой. Чего вы их все как маленьких девочек: кто кому перешел дорогу, завидует или не завидует, соревнуется или не соревнуется", — добавила Роднина.
Ирина Роднина стала самой успешной и результативной фигуристкой в истории парного катания: трехкратной олимпийской чемпионкой (1972, 1976, 1980), десятикратной (1969—1978) чемпионкой мира, одиннадцатикратной (1969—1978, 1980) чемпионкой Европы и шестикратной (1970—1971, 1973—1975, 1977) чемпионкой СССР, в 1969—1980 годах не проиграв ни одного соревнования, в которых она участвовала с партнерами.