Ирина Роднина высказалась о конкуренции Загитовой и Медведевой

«Конкуренция Загитовой и Медведевой после завершения карьеры? В спорте у них были одни амбиции, условия соревнований и требования, а сейчас — другие. Они и в спорте были очень разными девочками, а сейчас тем более. Не знаю, как можно соревноваться в шоу и копирует ли Загитова Медведеву, потому что я не видела шоу ни одной, ни другой. Меня эта часть фигурного катания вообще не интересует», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24.