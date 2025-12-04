Ричмонд
Отец Загитовой рассказал о своей дочери то, чего не знают другие

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вместе со своим отцом Ильназом дала интервью женскому журналу Marie Claire.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В числе прочего, у отца Загитовой спросили, что он может рассказать о своей дочери такого, чего не знают другие.

«На площадке перед интервью у меня спросили, что я могу рассказать о тебе такого, чего, возможно, не знают о тебе другие. Я ответил, что Алина любит спать до обеда. В выходные, бывает, они с младшей сестрой Сабиной засиживаются до трех-четырех утра — болтают, смотрят сериалы, а потом спят до полудня. И еще сказал, что ты очень вкусно готовишь. Когда приезжаешь к нам в дом, я всегда встречаю тебя фразой “Открывай ворота, приехала суета”, потому что холодильник моментально заполняется продуктами (нужными и ненужными на данный момент). Получается у тебя всегда невероятно вкусно. И по традиции на кухне случается творческий кавардак, назовем его также художественный беспорядок, который я вас с Сабиной прошу устранить», — сказал отец Загитовой.

В прошлом Ильназ Загитов профессиональный хоккеист, выступавший на позиции защитника. В период с 1992 по 2015 год он провел 1012 матчей в ВХЛ и Высшей лиге, в которых набрал 347 (103+244) очков. Большую часть карьеры Загитов провел в ижевской «Ижсатли». После окончания игровой карьеры он был главным тренером «Ижсатли» в ВХЛ и «Ирбиса» в МХЛ.

Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей. В июне этого года она дебютировала в качестве продюсера ледового шоу, представив рок-мюзикл «Ассоль».

