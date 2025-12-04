Отец Загитовой рассказал о своей дочери то, чего не знают другие

В числе прочего, у отца Загитовой спросили, что он может рассказать о своей дочери такого, чего не знают другие.
«На площадке перед интервью у меня спросили, что я могу рассказать о тебе такого, чего, возможно, не знают о тебе другие. Я ответил, что Алина любит спать до обеда. В выходные, бывает, они с младшей сестрой Сабиной засиживаются до трех-четырех утра — болтают, смотрят сериалы, а потом спят до полудня. И еще сказал, что ты очень вкусно готовишь. Когда приезжаешь к нам в дом, я всегда встречаю тебя фразой “Открывай ворота, приехала суета”, потому что холодильник моментально заполняется продуктами (нужными и ненужными на данный момент). Получается у тебя всегда невероятно вкусно. И по традиции на кухне случается творческий кавардак, назовем его также художественный беспорядок, который я вас с Сабиной прошу устранить», — сказал отец Загитовой.
В прошлом Ильназ Загитов профессиональный хоккеист, выступавший на позиции защитника. В период с 1992 по 2015 год он провел 1012 матчей в ВХЛ и Высшей лиге, в которых набрал 347 (103+244) очков. Большую часть карьеры Загитов провел в ижевской «Ижсатли». После окончания игровой карьеры он был главным тренером «Ижсатли» в ВХЛ и «Ирбиса» в МХЛ.
Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей. В июне этого года она дебютировала в качестве продюсера ледового шоу, представив рок-мюзикл «Ассоль».