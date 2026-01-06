День в истории: 6 января 1994 года произошло скандальное нападение на фигуристку Нэнси Керриган

Перед стартом чемпионата США Нэнси Керриган шла по коридору «Кобо Арены» в Детройте, когда на нее набросился неизвестный мужчина и нанес несколько ударов по правой ноге. Впоследствии выяснилось, что нападение спланировали Шоун Экардт и Джефф Гиллули — бывший муж Тони Хардинг, одной из главных соперниц американки. Нэнси не смогла принять участие на чемпионате страны, а победительницей стала как раз Хардинг. Фигуристка заявляла, что ничего не знала о намерении бывшего супруга совершить нападение на Керриган, убеждая всех в том, что ее подставили.