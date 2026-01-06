День в истории: 6 января 1994 года произошло скандальное нападение на фигуристку Нэнси Керриган

Перед стартом чемпионата США Нэнси Керриган шла по коридору «Кобо Арены» в Детройте, когда на нее набросился неизвестный мужчина и нанес несколько ударов по правой ноге. Впоследствии выяснилось, что нападение спланировали Шоун Экардт и Джефф Гиллули — бывший муж Тони Хардинг, одной из главных соперниц американки. Нэнси не смогла принять участие на чемпионате страны, а победительницей стала как раз Хардинг. Фигуристка заявляла, что ничего не знала о намерении бывшего супруга совершить нападение на Керриган, убеждая всех в том, что ее подставили.
В итоге на главный старт сезона — Олимпийские игры в Лиллехаммере — поехали обе американки. Тоня Хардинг заняла лишь восьмое место, а успевшая восстановиться после нападения Нэнси Керриган завоевала серебряную медаль. Олимпийской чемпионкой неожиданно для всех стала юная украинка Оксана Баюл.
После Олимпиады расследование доказало, что Тоня знала о планах нападения и состояла в сговоре со злоумышленниками. Хардинг лишили золота чемпионата США и пожизненно отстранили от участия в турнирах в качестве спортсменки или тренера. В 2017 году о данных событиях вышел фильм «Тоня против всех» с Марго Робби в главной роли.