Четыре фигуриста с русскими корнями выступят на Олимпиаде за США

В танцах на льду за сборную США выступят победители Олимпиады-2022 в командном турнире Эдисон Чок и Эван Бейтс, призеры чемпионата США Эмилия Зингас и Вадим Колесник, а также призеры того же чемпионата Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко. Колесник является уроженцем Харькова, который в августе 2025 года получил американский паспорт. Пономаренко является сыном советских фигуристов Сергея Пономаренко и Марии Климовой — олимпийских чемпионов 1992 года в танцах на льду.