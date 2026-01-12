Четыре фигуриста с русскими корнями выступят на Олимпиаде за США

Олимпийская команда была сформирована по итогам чемпионата США по фигурному катанию, который проходил с 4 по 11 января в Сент-Луисе (штат Миссури).
В мужском одиночном катании США представят три фигуриста с русскими корнями: двукратный чемпион мира Илья Малинин, двукратный призер чемпионата США Эндрю Торгашев и бронзовый призер чемпионата США Максим Наумов — сын российских фигуристов Вадима Наумова и Евгении Шишковой, трагически погибших в январе 2025 года в авиакатастрофе над Вашингтоном.
Малинин является сыном фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, выступавших в одиночном катании за Россию и Узбекистан. Торгашев также происходит из спортивной семьи — его родители Артем Торгашев и Илона Мельниченко выступали за СССР в парном катании и танцах на льду соответственно.
В женском одиночном катании за США выступят чемпионка мира Алиса Лью, трехкратная чемпионка США Эмбер Гленн и призер чемпионата мира Изабо Левито. В спортивных парах США представят сильнейшие дуэты страны: Элия Кам и Денни О'Ши, а также Эмили Чан и Акира Спенсер Хоу.
В танцах на льду за сборную США выступят победители Олимпиады-2022 в командном турнире Эдисон Чок и Эван Бейтс, призеры чемпионата США Эмилия Зингас и Вадим Колесник, а также призеры того же чемпионата Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко. Колесник является уроженцем Харькова, который в августе 2025 года получил американский паспорт. Пономаренко является сыном советских фигуристов Сергея Пономаренко и Марии Климовой — олимпийских чемпионов 1992 года в танцах на льду.
Кроме того, в олимпийскую команду должны были войти Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, ставшие чемпионами США в спортивных парах, однако 26-летняя фигуристка не успела вовремя получить американское гражданство. Ефимова пыталась сменить спортивное гражданство в третий раз — ранее она выступала за Финляндию (2012−2014), Россию (2015−2020) и Германию (2021−2023). Митрофанов родился в США в семье российских эмигрантов, покинувших Россию в середине 90-х.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены смогут участвовать в них в нейтральном статусе и не смогут выступать в командных дисциплинах. В фигурном катании Россию представят Аделия Петросян и Петр Гуменник.