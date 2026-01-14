Великобритания оставила армянских фигуристов без виз для участия в ЧЕ

— С глубоким сожалением сообщаем вам, что армянские фигуристы Семен Данильянц и спортивная пара Карина Акопова и Никита Рахманин не смогут принять участие в чемпионате Европы по фигурному катанию, одном из важнейших соревнований сезона‑2025/2026.



Несмотря на своевременную подачу всех необходимых документов, британское посольство не выдало нашим спортсменкам въездные визы в установленные сроки, в результате чего наша сборная команда лишилась возможности участвовать в чемпионате Европы.



Это серьезный удар по всей подготовке к сезону, конкурентному развитию и позициям спортсменов в международных рейтингах. Годы упорного труда, подготовки и самоотдачи не должны зависеть от административных задержек.



Федерация фигурного катания Армении делает все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций и защитить права наших спортсменов. Мы продолжим борьбу за достойное присутствие армянского фигурного катания на международной арене, — говорится в заявлении пресс-службы организации.