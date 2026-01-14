Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Великобритания оставила армянских фигуристов без виз для участия в ЧЕ

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 13-го по 18 января в Шеффилде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Таким образом фигуристы, представляющие Армению, не смогут принять участие в европейском первенстве. В Федерации фигурного катания страны назвали ударом отказ в выдаче виз спортсменам.

— С глубоким сожалением сообщаем вам, что армянские фигуристы Семен Данильянц и спортивная пара Карина Акопова и Никита Рахманин не смогут принять участие в чемпионате Европы по фигурному катанию, одном из важнейших соревнований сезона‑2025/2026.

Несмотря на своевременную подачу всех необходимых документов, британское посольство не выдало нашим спортсменкам въездные визы в установленные сроки, в результате чего наша сборная команда лишилась возможности участвовать в чемпионате Европы.

Это серьезный удар по всей подготовке к сезону, конкурентному развитию и позициям спортсменов в международных рейтингах. Годы упорного труда, подготовки и самоотдачи не должны зависеть от административных задержек.

Федерация фигурного катания Армении делает все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций и защитить права наших спортсменов. Мы продолжим борьбу за достойное присутствие армянского фигурного катания на международной арене, — говорится в заявлении пресс-службы организации.

Ранее Карина Акопова и Никита Рахманин представляли Россию.