«Я вас забыла спросить». Фигуристка Метелкина ответила критикам

Накануне спортивная пара Метелкина/Берулава впервые в карьере стала победителями чемпионата Европы, набрав 215,76 балла по сумме прокатов короткой и произвольной программ. Анастасия Метелкина на русском языке заявила, что вместе со своим партнером Лукой Берулавой надеется взять золотую медаль на Олимпийских играх в Италии.
«Готовимся в штатном режиме. Для нас Олимпийские игры очень важны. И я не буду останавливаться ни на какой медали, кроме золотой. Я иду к золотой медали. И я надеюсь, что мы с Лукой точно так же, как на этом чемпионате Европы, все-таки заберем золотую медаль на Олимпийских играх», — сказала тогда Метелкина.
Эти слова вызвали неоднозначную реакцию в сети, где некоторые пользователи сочли заявление слишком самоуверенным. Метелкина выложила видео, в котором звучат такие слова: «Я что-то забыла. Ах, да. Я вас забыла спросить».
Метелкина родилась во Владимире, Берулава — уроженец Москвы. Ранее спортивный дуэт завоевал серебряную (2024) и бронзовую (2025) медали чемпионата Европы.
Российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. На Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе примут участие лишь фигуристы-одиночники из России — Петр Гуменник и Аделия Петросян.