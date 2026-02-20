Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День в истории: 20 февраля 2014 года Аделина Сотникова выиграла первое для России золото Олимпиады в одиночном катании

20 февраля 2014 года в сочинском дворце «Айсберг» 17-летняя Аделина Сотникова принесла России первое в истории золото Олимпиады в женском одиночном фигурном катании.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

После второго места в короткой программе (74,64 балла) она идеально исполнила произвольную под «Рондо Каприччиозо» с тремя тройными прыжками, набрав 149,95 и в сумме 224,59 балла. Серебро досталось кореянке Ким Ю На (219,11), бронза — итальянке Каролине Костнер (216,73), а Юлия Липницкая стала пятой (200,57).

Сотникова, тренируемая Еленой Буяновой, обошла фаворитку Ким, двукратную чемпионку мира и олимпийскую чемпионку Ванкувера, благодаря более сложной технике: каскадам с флипом и тулупом, вращениям четвертого уровня. Несмотря на мелкую ошибку в каскаде (приземление на две ноги), ее энергия и компоненты убедили судей — это был пик ее карьеры с лучшими оценками. Липницкая, блиставшая в командном турнире, допустила ошибки в произвольной и не завоевала личную медаль.

Победа Аделины стала сенсацией: она уступала Ким по компонентам, но выигрывала по технике, что отметили эксперты вроде Алексея Мишина. Однако триумф омрачил скандал: фанаты кореянки обвинили судей в предвзятости из-за домашнего льда, петиция за пересмотр результатов Олимпиады собрала 2 млн подписей. Корейцы подали протесты в ISU (международный союз конькобежцев) на судейство, но все протесты были отклонены — золото осталось у Сотниковой. «Эта медаль моя, и я ее никому не отдам», — заявила фигуристка.

Успех Сотниковой в Сочи открыл эру доминирования россиянок в одиночном катании.