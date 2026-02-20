День в истории: 20 февраля 2014 года Аделина Сотникова выиграла первое для России золото Олимпиады в одиночном катании

Сотникова, тренируемая Еленой Буяновой, обошла фаворитку Ким, двукратную чемпионку мира и олимпийскую чемпионку Ванкувера, благодаря более сложной технике: каскадам с флипом и тулупом, вращениям четвертого уровня. Несмотря на мелкую ошибку в каскаде (приземление на две ноги), ее энергия и компоненты убедили судей — это был пик ее карьеры с лучшими оценками. Липницкая, блиставшая в командном турнире, допустила ошибки в произвольной и не завоевала личную медаль.