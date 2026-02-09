Чайковская: «Малинин меня разочаровал»

Я думаю, что он готовится (и правильно делает) к индивидуальному старту, но не знаю, хватит ли у него запала. Пока в двух программах я этого не увидела, а очень жаль, потому что он, конечно, лучший, вне всяких разговоров и сомнений. Он меняет фигурное катание, он придумывает новые технические возможности, он вообще катается так, как будто родился на льду. Это смена вообще направления в мужском одиночном катании, переосмысливание возможностей. В общем, жаль, если он чисто психологически сломается… Я не знаю, кто там его на что настраивает, но он должен выигрывать 100 процентов.