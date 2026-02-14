Ричмонд
Казахстанский фигурист Шайдоров сенсационно стал чемпионом Олимпиады

Михаил Шайдоров — ученик российского фигуриста Алексея Урманова.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал золото в личном турнире Олимпиады в Италии. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место.

За произвольную программу Михаил набрал 198,64 балла. Его общий результат составляет 291,58 балла. Шайдоров занял первое место по итогам произвольной и короткой программы. Японец Юма Кагияма стал вторым после Михаила, набрав 280,06 балла. Третье место у японца Сюна Сато с результатом 274,90.

Российский фигурист Пётр Гуменник получил за свой прокат произвольной программы 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла, у него шестое место на Олимпиаде-2026. Илья Малинин, олимпийский чемпион в командном турнире, стал восьмым по итогам двух прокатов, у него 264,49 балла.