Казахстанский фигурист Шайдоров сенсационно стал чемпионом Олимпиады

Российский фигурист Пётр Гуменник получил за свой прокат произвольной программы 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла, у него шестое место на Олимпиаде-2026. Илья Малинин, олимпийский чемпион в командном турнире, стал восьмым по итогам двух прокатов, у него 264,49 балла.