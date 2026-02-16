Бывший российский фигурист занял первое место на Олимпиаде

Фабьен Хазе и Володин чисто исполнили параллельный тройной сальхов, а также получили максимальный, четвертый уровень сложности за поддержку, тодес, тройной подкрут и параллельные вращения. Только дорожка шагов была оценена судьями на третий уровень. В итоге немецкий дуэт набрал за свою короткую программу 80,01 балла.
Володин является уроженцем Санкт-Петербурга и до 2023 года выступал за Россию. С сезона-2023/24 26-летний фигурист выступает в паре с Фабьен Хазе, с которой он дважды выигрывал финал Гран-при (2023, 2024), побеждал на чемпионате Европы (2025), а также становился серебряным (2025) и бронзовым (2024) призером чемпионата мира.
Второе место после короткой программы занимают действующие чемпионы Европы Анастасия Метелкина и Лука Берулава (75,46), представляющие Грузию. Оба фигуриста родились в России, а Метелкина до 2020 года выступала под российским флагом. Третьими идут канадцы Лиа Перейра и Трен Мишо (74,60).
Действующие чемпионы мира Рику Миура и Рюити Кихара из Японии занимают пятую строчку. Они допустили грубую ошибку, сорвав поддержку, и получили за свой прокат 73,11 балла.
Произвольная программа, в которой будут разыграны олимпийские медали, состоится в понедельник, 16 февраля. Начало — в 22:00 по московскому времени.