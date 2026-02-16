Бывший российский фигурист занял первое место на Олимпиаде

Володин является уроженцем Санкт-Петербурга и до 2023 года выступал за Россию. С сезона-2023/24 26-летний фигурист выступает в паре с Фабьен Хазе, с которой он дважды выигрывал финал Гран-при (2023, 2024), побеждал на чемпионате Европы (2025), а также становился серебряным (2025) и бронзовым (2024) призером чемпионата мира.