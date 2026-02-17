Ричмонд
Японцы побили мировой рекорд россиян в парном катании на ОИ

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара завоевали золотые медали в парном катании на Олимпийских играх в Италии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По итогам произвольной программы Миура и Кихара установили мировой рекорд в произвольной программе среди спортивных пар, набрав 158,13 балла, и заработав суммарно 231,24 балла. Ранее это достижение принадлежало российским фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Он был установлен на чемпионате Европы в 2022 году (157,46).

Второе место заняли представляющие Грузию Анастасия Метелкина и Лука Берулава (221,75 балла). Третьими стали представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин (219,09).

Рику Миура и Рюити Кихара впервые в карьере выиграли золото Олимпиады. Ранее японский дуэт дважды становился серебряными призерами Игр в командных соревнованиях, они также являются двукратными чемпионами мира и двукратными серебряными призерами мировых первенств.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов, в том числе фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.

