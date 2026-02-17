Японцы побили мировой рекорд россиян в парном катании на ОИ

По итогам произвольной программы Миура и Кихара установили мировой рекорд в произвольной программе среди спортивных пар, набрав 158,13 балла, и заработав суммарно 231,24 балла. Ранее это достижение принадлежало российским фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Он был установлен на чемпионате Европы в 2022 году (157,46).