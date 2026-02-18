Авербух назвал условие, при котором Петросян выиграет Олимпиаду

Ранее РИА Новости сообщили, что Петросян тренировала четверные прыжки. В тренировочном прогоне она попыталась исполнить четверной тулуп, но упала, после чего решила не использовать элементы ультра-си. Однако после проката под музыку произвольной программы 18-летняя фигуристка успешно выполнила два чистых четверных тулупа, один из которых был в каскаде с двойным тулупом.