Авербух назвал условие, при котором Петросян выиграет Олимпиаду

Фигуристка по итогам короткой программы заняла промежуточное пятое место.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Российская фигуристка Аделия Петросян имеет шанс на золотую медаль Олимпийских игр в Италии, если ей удастся исполнить четверной прыжок и провести чистый прокат произвольной программы. Об этом заявил вице-чемпион Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.

«Мало ли, что заявлено. Уверен, что Аделия пойдет на четверной, потому что без этого рассчитывать на медаль будет достаточно сложно. С четверным и чистой программой она имеет все шансы выиграть золото», — сказал Авербух «РИА Новости Спорт».

18 февраля стало известно, что Петросян не заявила четверные прыжки для произвольной программы на Олимпиаде, однако это не является обязательным требованием. Накануне, в короткой программе, россиянка заняла пятую позицию, набрав 72,89 балла. Промежуточное лидерство удерживает японка Ами Накаи с результатом 78,71 балла.

Ранее РИА Новости сообщили, что Петросян тренировала четверные прыжки. В тренировочном прогоне она попыталась исполнить четверной тулуп, но упала, после чего решила не использовать элементы ультра-си. Однако после проката под музыку произвольной программы 18-летняя фигуристка успешно выполнила два чистых четверных тулупа, один из которых был в каскаде с двойным тулупом.

