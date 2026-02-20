Американка Лью поделилась эмоциями после победы на Олимпиаде

Накануне Лью завоевала золото по итогам короткой и произвольном программ, набрав в сумме 226.79 балла. Серебро досталось представительнице Японии Каори Сакамото (224.90), бронза — ее соотечественнице Ами Накаи (219.16).
«Для меня большая честь завоевать золото и оказаться в одном ряду с чемпионами прошлого. Они невероятные, и это просто безумие, что я добилась того же. Я очень довольна своим сегодняшним прокатом. Публика была потрясающей, и я выступила именно так, как хотела», — приводит слова Лью Olympics.com.
Фигуристка из США выиграла золото Олимпиады в одиночном катании впервые с 2002 года, когда чемпионкой в Солт-Лейк Сити стала Сара Хьюз.
Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место с суммой 214.53 балла. После короткой программы Петросян шла на пятом месте. В произвольной программе она упала с четверного тулупа и набрала 141.64 балла.
Для Алисы Лью золото в одиночном катании стало вторым на Олимпиаде в Италии. Ранее она выиграла свою первую золотую олимпийскую медаль в командном турнире фигуристов. Также на счету Лью победа на чемпионате мира в 2025 году и бронза чемпионата мира 2022 года.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо и завершатся в воскресенье, 22 февраля.